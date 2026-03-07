Joseph Oosting pas tendre avec ses joueurs de l'Antwerp : "On ne mérite tout simplement pas le top 6"

L'Antwerp a peut-être grillé sa dernière carte dans la course au top 6 lors de son déplacement à la RAAL La Louvière ce vendredi soir. Les Anversois ont été tenus en échec, et Joseph Oosting n'a pas ménagé ses joueurs après la rencontre.

Pour conserver un infime espoir de disputer les Champions Play-Offs, l'Antwerp devait réaliser un parcours sans-faute pour terminer sa phase classique, et cela passait par une victoire sur la pelouse de la RAAL La Louvière ce vendredi soir.

Cependant, les Anversois ont été poussés dans leurs limites, probablement plus qu'ils ne l'avaient imaginé, et n'ont jamais pu trouver le chemin des filets dans cette rencontre (0-0), qu'ils ont terminée en infériorité numérique après l'exclusion du jeune Xander Dierckx à cinq minutes du terme.

"Nous n'avons pas pu faire mieux que ça. Avec le ballon, nous n'étions pas assez bons, et nous étions souvent trop bas défensivement", déplorait Joseph Oosting après la rencontre. "Nous souhaitions passer d'un bloc bas déployé contre Saint-Trond à un pressing haut, mais cela s'est avéré très difficile."

L'Antwerp semble avoir dit adieu aux Champions Play-Offs

Selon Joseph Oosting, son équipe a tout de même eu les occasions de faire la différence dans cette partie, mais n'a pas su les concrétiser. "On a eu trois belles opportunités en transition. Et si vous voulez terminer la saison dans le top 6, il faut au moins en mettre une dedans. Ensuite, c'est notre gardien qui nous a maintenus dans le match", reconnaissait-il, conscient que la RAAL aurait aussi très bien pu prendre les trois points.

"Quand je suis arrivé, nous avons lancé une spirale positive, avec un football rafraîchissant et séduisant. Mais il est devenu évident que de nombreuses équipes du championnat se valent. Pour gagner, nous devons atteindre un certain niveau, ce que nous parvenons à faire trop peu souvent."



"Aujourd'hui, certains joueurs auraient davantage dû exprimer leur potentiel, mais ils n'y sont pas parvenus. Notre performance a été trop irrégulière, et ne pas concrétiser ces occasions signifie que l'on ne mérite tout simplement pas cette place dans le top 6", a conclu Joseph Oosting, assez dépité après la rencontre.