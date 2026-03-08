Sauvé par Lawrence, puis par le VAR, le Standard s'impose sur le gong à Zulte et rêve encore du top 6 !

Trop pauvre sur le plan technique, le Standard pensait être accroché sur la pelouse de Zulte. C'était sans compter sur le but de Henry Lawrence dans les dernières minutes, puis sur l'intervention du VAR pour annuler un penalty accordé à Jelle Vossen pour une faute sur Ibe Hautekiet.

C'est dans la peau de l'outsider, selon divers sites de pronostics et de statistiques, mais avec l'obligation de réaliser le 9/9 pour se qualifier dans les Champions Play-Offs, que le Standard se déplace à Zulte Waregem, ce dimanche (18h30).

Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard replace Henry Lawrence sur la droite de la ligne arrière pour faire en sorte que Tobias Mohr ne doive pas défendre sur son mauvais pied face aux offensives de Jeppe Erenbjerg ou encore Anosike Ementa. L'Allemand retrouve un poste plus offensif et prend la place d'Adnane Abid, souvent trop léger lorsqu'il reçoit sa chance. Remis de sa blessure, mais pas encore à 100 %, Casper Nielsen s'assoit sur le banc.

Le Standard frôle le hold-up avant le repos

Le début de partie est équilibré et les deux équipes peinent à se créer les premières occasions. Joseph Opoku est le premier à alerter Lucas Pirard (9e), tandis que la frappe sèche de Jeppe Erenbjerg est légèrement déviée par le portier des Rouches, bien entré dans sa rencontre (15e).

Dans ce match, les phases de possession du Standard sont plus longues que d'habitude, probablement pour ne pas s'exposer aux contres rapides de l'Essevee. Cependant, les Rouches sont donc encore plus lents que les semaines précédentes à la construction et n'apportent strictement aucun danger devant les filets de Brent Gabriël.





Pour Zulte, Erenbjerg, Opoku et Ementa sont parfois menaçants, mais la défense du Standard reste attentive. Et alors que l'on se dirige vers un 0-0 au repos, les Liégeois pensent réaliser le hold-up parfait avant la pause en ouvrant le score via Ayensa, servi par un centre de Said, lui-même alerté par une longue balle de Mohr. Un but annulé par la VAR pour une faute de Homawoo à la récupération. Score nul et vierge, donc, au repos.

Le Standard incapable de faire la différence

La seconde période débute de la même manière que la première. Incapable d'accélérer le rythme et d'amener du danger, et tout simplement bien trop pauvre techniquement, le Standard laisse à Zulte le loisir de s'offrir la première petite occasion après la reprise. Nyssen trouve Pirard d'une frappe de loin (53e), alors que Bates venait encore de montrer de grosses difficultés face à Ementa quelques instants auparavant.

En ne se créant pratiquement aucune occasion, les Rouches passent néanmoins une nouvelle fois près d'ouvrir la marque en seconde période. Au terme d'un cafouillage dans la défense de Zulte, Rafiki Saïd se retourne et voit son envoi frapper le poteau de Gabriël (58e), avant d'être dégagé par la défense. La deuxième belle opportunité pour les hommes de Vincent Euvrard, après le but annulé.

De l'autre côté, les locaux font preuve d'une grande imprécision dans le dernier geste et ne parviennent donc pas vraiment à inquiéter Pirard, sauf sur quelques tirs dans des angles compliqués.

Une fin de match totalement folle

Les deux équipes se dirigent donc logiquement vers un partage, jusqu'aux dernières minutes. Un centre de Mortensen trouve la tête de Nguene, tout juste monté au jeu, qui force Gabriël à la parade. Henry Lawrence est toutefois le plus prompt à la réception pour pousser le ballon au fond et offrir les trois points au Standard… pensait-il.

Les Rouches n'avaient en effet plus qu'à tenir leur avantage, mais la montée de Jelle Vossen pour épauler Ementa dans les derniers instants ne les a pas aidés. Servi par Soglo, Ementa a justement remis un centre vers Vossen, accroché par Hautekiet dans la surface. Penalty selon Monsieur Laforge, annulé par le VAR pour un hors-jeu.

Un miracle pour le Standard, qui fait le dos rond dans les dernières minutes pour finalement s'imposer sur la pelouse de Zulte Waregem. Les Rouches restent à une petite longueur de La Gantoise et peuvent donc encore croire en leurs chances dans la course au top 6.