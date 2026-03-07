Suis Union SG - KRC Genk en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
-
Date: 07/03/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 28

L'Union Saint-Gilloise veut retrouver le chemin des filets contre Genk. Pour cela, David Hubert réalise plusieurs changements.

Temps   20:45 
Scott Crabbé depuis le Parc Duden
20:24
 La 250e de Burgess avec l'Union
Un sacré cap qu'il espère fêter en beauté. Mais attention : en cas de carte jaune, il sera suspendu (un match), tout comme Mac Allister (deux matchs)
20:15
 Promise David présent pour soutenir ses équipiers
Le Canadien, aidé de ses béquilles, est bien présent au Parc Duden
20:10
 L'artillerie lourde à Genk
Le capitaine Bryan Heynen étant suspendu, Nicky Hayen pouvait jouer la sécurité en alignant Sory Bangoura devant la défense. Il ne l'a pas fait, préférant relancer Konstantinos Karetsas et maintenir toutes les autres armes offensives, à savoir Junya Ito, Daan Heymans, Yira Sor et Robin Mirisola.
20:07
 Scherpen de retour
Il renvoie Chambaere, pourtant méritant, sur le banc. On note aussi la deuxième titularisation de Besfort Zeneli dans le milieu (au détriment de Rob Schoofs), le retour d'Ait El Hadj ainsi que de Guilherme. Giger et Patris débutent donc sur le banc.
20:02
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Parc Duden pour ce match entre Unionistes et Limbourgeois
Union SG: Kjell Scherpen - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Ross Sykes - Anan Khalaili - Adem Zorgane - Kamiel Van de Perre - Besfort Zeneli - Guilherme Smith - Anouar Ait El Hadj - Mohammed Fuseini
Banc: Vic Chambaere - Mateo Biondic - Ivan Pavlic - Rob Schoofs - Guillaume François - Marc Giger - Jens Teunckens - Fedde Leysen - Yari Stevens

KRC Genk: Tobias Lawal - Zakaria El Ouahdi - Matte Smets - Mujaid Sadick Aliu - Joris Kayembe - Nikolas Sattlberger - Daan Heymans - Junya Ito - Konstantinos Karetsas - Yira Collins Sor - Robin Mirisola
Banc: Hendrik Van Crombrugge - Jarne Steuckers - Yaimar Medina - Ibrahima Sory Bangoura - Aaron Bibout - Ken Nkuba - Noah Adedeji-Sternberg - Adrian Palacios - Josue Ndenge Kongolo

présentation (du match)

Hubert sans ses buteurs, Hayen sans son capitaine : les compos probables d'Union - Genk
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise accueille Genk ce soir. David Hubert doit composer avec un noyau (très) loin d'être au complet.

La liste des blessés est longue : Mamadou Barry, Ousseynou Niang, Promise David, Raul Florucz et Kévin Rodriguez sont indisponibles. Le dernier cité est sur le retour, mais la rencontre face à Genk arrive encore trop tôt : "L'objectif est qu'il soit dans le groupe le week-end prochain face à Dender", a confirmé David Hubert en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

Au rayon des bonnes nouvelles, Kjell Scherpen et Mateo Biondic sont de retour dans la sélection. Hubert a laissé planer le suspense sur le titulaire entre les perches. Vic Chambaere a en tout cas fait ce qu'on attendait de lui en l'absence de son concurrent néerlandais, empêchant une défaite embêtante à onze contre dix sur le terrain de Westerlo.

La vie sans Promise David

Un match qui a aussi confirmé les questions quant aux options unionistes en l'absence des trois meilleurs buteurs de l'équipe. L'association Fuseini - Giger n'avait pas fait forte impression en Campine, quel lapin David Hubert sortira-t-il de son chapeau ce soir ?

En face, le Racing apparaît plus en confiance après sa victoire 3-0 contre La Gantoise. Mais là aussi, Nicky Hayen est face à une absence de poids : la suspension de son capitaine Bryan Heynen. Sory Bangoura pourrait le remplacer devant la défense.

Les compositions probables : 

Union : Scherpen - Mac Allister, Burgess, Sykes - Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Schoofs, Guilherme - Fuseini, Biondic

Genk : Lawal - El Ouahdi, Smets, Sadick, Kayembe - Sattlberger, Bangoura - Steuckers, Heymans, Adedeji-Sternberg, Sor

Comparatif Union SG - KRC Genk

Classement

1
6

Points

57
38

Gagner

16
10

Perdre

2
9

Buts inscrits

43
39

Buts reçus

15
40

Cartes jaunes

67
38

Cartes rouges

1
1

face-à-face remportés

9
3
5
21/09 13:30 KRC Genk KRC Genk 1-2 Union SG Union SG
03/05 20:45 Union SG Union SG 1-0 KRC Genk KRC Genk
20/04 16:00 KRC Genk KRC Genk 1-2 Union SG Union SG
15/03 20:45 KRC Genk KRC Genk 2-1 Union SG Union SG
10/11 18:30 Union SG Union SG 4-0 KRC Genk KRC Genk
26/05 18:30 Union SG Union SG 2-0 KRC Genk KRC Genk
01/04 18:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Union SG Union SG
03/02 20:45 KRC Genk KRC Genk 0-1 Union SG Union SG
16/09 18:15 Union SG Union SG 0-2 KRC Genk KRC Genk
21/05 18:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Union SG Union SG
14/05 18:30 Union SG Union SG 3-0 KRC Genk KRC Genk
12/03 18:30 KRC Genk KRC Genk 1-2 Union SG Union SG
11/09 18:30 Union SG Union SG 1-2 KRC Genk KRC Genk
23/01 16:00 Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
12/09 21:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 Union SG Union SG
19/12 20:45 Union SG Union SG P2-2 KRC Genk KRC Genk
26/09 20:00 Union SG Union SG 0-6 KRC Genk KRC Genk
