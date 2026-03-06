Christian Burgess va-t-il quitter l'Union Saint-Gilloise ? Le point sur la situation

Christian Burgess va-t-il quitter l'Union Saint-Gilloise ? Le point sur la situation
Photo: © photonews

Les supporters de l'Union Saint-Gilloise ont tenu à faire passer plusieurs messages à Westerlo. Sur une banderole, ils ont d'abord apporté leur soutien à leur joueur blessé Promise David : "Be strong Promise". Mais ils ont également affiché un autre message, tout aussi clair, à destination du club.

Un second message s’adressait directement à la direction du club : "Prolongez Burgess". Le défenseur de 34 ans, présent à l’Union depuis 2020, arrive en fin de contrat le 30 juin 2026. Reste à voir s’il souhaite poursuivre sa carrière au sein du club bruxellois.

Christian Burgess avait déjà prolongé son contrat en 2023 et, la saison dernière, une option d’un an avait été levée. Les discussions pour une nouvelle prolongation ont déjà commencé selon le joueur. "J’ai déjà parlé à plusieurs reprises avec le CEO Philippe Bormans et le directeur sportif Chris O’Loughlin. D’autres discussions vont encore suivre", expliquait l'Anglais il y a quelques semaines au micro du Nieuwsblad.

Un nouveau contrat aussi pour Guillaume François ?

Outre Christian Burgess, Guillaume François pourrait également faire l’objet d’une décision contractuelle. Le défenseur de 36 ans, lui aussi présent à l’Union depuis 2020, a prolongé son contrat d’année en année lors des deux dernières saisons.

Reste à savoir si Guillaume François; qui joue rarement, prolongera encore une fois. Comme pour Christian Burgess, la direction devra prochainement trancher sur l’avenir de ces joueurs expérimentés. Leur présence et leur expérience restent importantes pour le noyau de l’Union, sur le terrain comme en dehors.


Pour les supporters, en revanche, le message est clair : ils espèrent de la continuité et souhaitent voir ces deux figures du club poursuivre l’aventure à l’Union.

