Un absent de grande importance à Genk pour affronter l'Union : "Mais on ne peut pas se cacher derrière ça"

Pour le déplacement du Racing Genk à l'Union, Nicky Hayen ne pourra pas compter sur son capitaine Bryan Heynen, suspendu. Annoncé incertain, Konstantinos Karetsas sera, en revanche, bien de la partie.

Une tâche ardue attend le Racing Genk ce dimanche, en déplacement chez une Union Saint-Gilloise qui n'a plus perdu le moindre match à domicile en championnat depuis plus d'un an. Les Limbourgeois enchaîneront ensuite par la réception de Saint-Trond dans un derby du Limbourg toujours sous haute tension, la semaine prochaine.

"On s'apprête à affronter les deux meilleures équipes du championnat, ce qui ne sera pas facile", a prévenu Nicky Hayen en conférence de presse, vendredi. "Mais notre objectif reste clair : gagner les trois derniers matchs. On ne peut pas se reposer sur nos lauriers", a-t-il insisté.

Le T1 du Racing Genk a souligné l'importance de l'intensité dans les duels et de la confiance dans l'équipe. "L'Union est une très bonne équipe, même lorsqu'elle semble un peu en méforme. Notre équipe joue avec beaucoup de confiance et l'ambiance est bonne dans le vestiaire. On va surtout devoir répondre à leur intensité sur le terrain. Cela ne signifie pas qu'on va s'adapter à leur jeu, mais qu'on va leur tenir tête."

Genk sans Bryan Heynen, mais avec Kos' Karetsas à l'Union

Pour cette rencontre, Nicky Hayen ne pourra toutefois pas compter sur un élément capital : le capitaine Bryan Heynen, suspendu après avoir reçu sa cinquième carte jaune. "Nous ne nous cachons pas derrière les suspensions. C'est l'occasion pour d'autres de se révéler, et nous avons élaboré un plan en ce sens pendant la semaine", a assuré le T1.


Bonne nouvelle, par contre, pour lui : annoncé incertain, Konstantinos Karetsas sera bien de la partie. "Il est complètement rétabli. Grâce à son excellent jeu au pied, il peut toujours avoir un impact et créer des occasions pour l'équipe", a conclu Nicky Hayen, qui comptera donc fortement sur le Grec pour déstabiliser l'organisation des champions en titre.

Suis Union SG - KRC Genk en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

