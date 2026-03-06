Un retour très attendu : l'Union récupère un titulaire avant d'affronter Genk

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
| Commentaire
Un retour très attendu : l'Union récupère un titulaire avant d'affronter Genk

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Après un mois d'absence, Kjell Scherpen fait son grand retour dans les buts de l'Union Saint-Gilloise. Il devrait être titulaire contre Genk ce samedi.

Après plusieurs semaines d'absence, Kjell Scherpen est prêt à rejouer. Le gardien de l'Union Saint-Gilloise figure à nouveau dans le groupe pour le déplacement à Genk ce samedi soir.

Le Néerlandais s'était blessé début février lors de la demi-finale aller de Coupe de Belgique face à Charleroi. Touché à l’adducteur, il avait dû quitter ses coéquipiers plus tôt que prévu et débuter sa rééducation.

Pendant près d’un mois, l'Union a dû faire sans son gardien titulaire. Durant cette période, Vic Chambaere a assuré l'intérim dans les cages. David Hubert était content de ses performances en conférence de presse et l'a encouragé pour la suite de la saison.

Directement titulaire ?

Hubert a confirmé que son gardien était prêt à reprendre la compétition. Le staff médical a donné son feu vert et le Néerlandais de 2,06 m devrait retrouver sa place dans les cages.

Lire aussi… Christian Burgess va-t-il quitter l'Union Saint-Gilloise ? Le point sur la situation
Autre retour dans le groupe, celui de Mateo Biondic. Une bonne nouvelle pour Hubert avant d'aller défier Genk.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Union SG - KRC Genk en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (07/03).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Union SG
Kjell Scherpen

Plus de news

Christian Burgess va-t-il quitter l'Union Saint-Gilloise ? Le point sur la situation

Christian Burgess va-t-il quitter l'Union Saint-Gilloise ? Le point sur la situation

11:30
1
Qui pour remplacer Marlon Fossey au Standard ? Trois options s'offrent à Vincent Euvrard Interview

Qui pour remplacer Marlon Fossey au Standard ? Trois options s'offrent à Vincent Euvrard

15:40
Un départ d'Anan Khalaili cet été ? Son agent répond aux rumeurs

Un départ d'Anan Khalaili cet été ? Son agent répond aux rumeurs

14:34
Terrible nouvelle pour Anderlecht : un joueur doit subir une nouvelle opération

Terrible nouvelle pour Anderlecht : un joueur doit subir une nouvelle opération

15:20
"On verra s'il y a des dommages collatéraux" au Standard, qui enregistre un retour avant Zulte Waregem Interview

"On verra s'il y a des dommages collatéraux" au Standard, qui enregistre un retour avant Zulte Waregem

14:20
L'ancien assistant d'Anderlecht Mohamed Ouahbi bientôt épaulé par... Andrés Iniesta avec le Maroc

L'ancien assistant d'Anderlecht Mohamed Ouahbi bientôt épaulé par... Andrés Iniesta avec le Maroc

15:00
Libre cet été, mais pour aller où ? Un indésirable d'Anderlecht cherche une porte de sortie

Libre cet été, mais pour aller où ? Un indésirable d'Anderlecht cherche une porte de sortie

13:40
"On va pleurer" : Philippe Albert met en garde contre le retour trop rapide d'un Diable Rouge

"On va pleurer" : Philippe Albert met en garde contre le retour trop rapide d'un Diable Rouge

14:00
Hans Vanaken est infatigable : voici une statistique impressionnante concernant le Diable Rouge

Hans Vanaken est infatigable : voici une statistique impressionnante concernant le Diable Rouge

13:00
"Cela ne devrait pas arriver" : Senne Lammens frustré après la défaite de Manchester United face à Newcastle

"Cela ne devrait pas arriver" : Senne Lammens frustré après la défaite de Manchester United face à Newcastle

13:20
"C'était une période très difficile" : Joël Ordóñez revient sur le transfert à l'OM qui avait capoté

"C'était une période très difficile" : Joël Ordóñez revient sur le transfert à l'OM qui avait capoté

12:30
Qu'est-ce qui manque à Anderlecht ? La réponse claire de Thorgan Hazard

Qu'est-ce qui manque à Anderlecht ? La réponse claire de Thorgan Hazard

12:00
"Nous continuerons à le soutenir" : Vincent Kompany prend la défense d'un jeune joueur

"Nous continuerons à le soutenir" : Vincent Kompany prend la défense d'un jeune joueur

11:00
Lionel Messi a rendu visite à Donald Trump à la Maison-Blanche : voici pourquoi

Lionel Messi a rendu visite à Donald Trump à la Maison-Blanche : voici pourquoi

10:30
"Il est l'homme de la situation" : Guillaume Gillet se montre très clair concernant Jérémy Taravel

"Il est l'homme de la situation" : Guillaume Gillet se montre très clair concernant Jérémy Taravel

09:40
"Sincèrement c'était top" : Romelu Lukaku réagit à l'annonce de la retraite de Paul-José M'Poku

"Sincèrement c'était top" : Romelu Lukaku réagit à l'annonce de la retraite de Paul-José M'Poku

10:00
OFFICIEL : Paul-José M'Poku met un terme à sa carrière de footballeur professionnel

OFFICIEL : Paul-José M'Poku met un terme à sa carrière de footballeur professionnel

09:20
"Les gens ne le connaissent pas bien" : Cyril Ngonge se confie sur son ami Khvicha Kvaratskhelia

"Les gens ne le connaissent pas bien" : Cyril Ngonge se confie sur son ami Khvicha Kvaratskhelia

09:00
Cinquième défaite de suite pour Tottenham : de nombreux supporters quittent le stade à la mi-temps

Cinquième défaite de suite pour Tottenham : de nombreux supporters quittent le stade à la mi-temps

08:30
Ludovit Reis écarté par Ivan Leko ? Le point sur la situation du Néerlandais arrivé à Bruges l'été dernier

Ludovit Reis écarté par Ivan Leko ? Le point sur la situation du Néerlandais arrivé à Bruges l'été dernier

07:40
Une drôle d'histoire circule dans le vestiaire d'Anderlecht : Nathan De Cat réagit

Une drôle d'histoire circule dans le vestiaire d'Anderlecht : Nathan De Cat réagit

07:20
1
OFFICIEL : l'ancien adjoint d'Anderlecht Mohamed Ouahbi est le nouveau coach du Maroc

OFFICIEL : l'ancien adjoint d'Anderlecht Mohamed Ouahbi est le nouveau coach du Maroc

08:00
Coup dur pour l'Antwerp dans la course aux Champions' Play-offs

Coup dur pour l'Antwerp dans la course aux Champions' Play-offs

07:00
Nathan De Cat doit-il aller à la Coupe du monde ? Le milieu d'Anderlecht répond

Nathan De Cat doit-il aller à la Coupe du monde ? Le milieu d'Anderlecht répond

06:30
Les boycotts de supporters se multiplient en JPL cette saison : mais cela changera-t-il quelque chose ?

Les boycotts de supporters se multiplient en JPL cette saison : mais cela changera-t-il quelque chose ?

22:30
Nouvelle recrue au Bayern : le club allemand prépare l'avenir

Nouvelle recrue au Bayern : le club allemand prépare l'avenir

23:00
Vers une délocalisation de la Finalissima ? Voici où pourrait se jouer cette rencontre

Vers une délocalisation de la Finalissima ? Voici où pourrait se jouer cette rencontre

22:00
"On refuse de penser que ce n'est qu'un tremplin" : le père d'Ali Maamar se confie sur son fils

"On refuse de penser que ce n'est qu'un tremplin" : le père d'Ali Maamar se confie sur son fils

21:00
Le Talent du Mois en Eredivisie est belge : voici de qui il s'agit

Le Talent du Mois en Eredivisie est belge : voici de qui il s'agit

21:40
OFFICIEL : Walid Regragui n'est plus l'entraîneur du Maroc, il va être remplacé par un ex-adjoint d'Anderlecht

OFFICIEL : Walid Regragui n'est plus l'entraîneur du Maroc, il va être remplacé par un ex-adjoint d'Anderlecht

21:20
Kevin De Bruyne de retour avec Naples dès ce vendredi ? Son kiné donne des nouvelles rassurantes

Kevin De Bruyne de retour avec Naples dès ce vendredi ? Son kiné donne des nouvelles rassurantes

20:30
"Tout est réuni pour faire un beau Mondial" : Eden Hazard optimiste pour la nouvelle génération belge

"Tout est réuni pour faire un beau Mondial" : Eden Hazard optimiste pour la nouvelle génération belge

20:00
1
"Nous savons à quelle vitesse cela peut changer" : Vincent Kompany prudent sur les chances de titre du Bayern

"Nous savons à quelle vitesse cela peut changer" : Vincent Kompany prudent sur les chances de titre du Bayern

19:30
Poussé vers la sortie, et désormais indispensable : Anderlecht a bien changé d'avis Analyse

Poussé vers la sortie, et désormais indispensable : Anderlecht a bien changé d'avis

18:40
Très bonne nouvelle pour Philippe Clément à Norwich City en vue de la saison prochaine

Très bonne nouvelle pour Philippe Clément à Norwich City en vue de la saison prochaine

19:00
Thorsten Fink voudrait s'offrir l'un de ses anciens cadres à Genk

Thorsten Fink voudrait s'offrir l'un de ses anciens cadres à Genk

05/03

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 28
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 20:45 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 07/03 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 07/03 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 07/03 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 08/03 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 08/03 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 08/03 Standard Standard
STVV STVV 08/03 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved