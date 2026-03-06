Un retour très attendu : l'Union récupère un titulaire avant d'affronter Genk

Après un mois d'absence, Kjell Scherpen fait son grand retour dans les buts de l'Union Saint-Gilloise. Il devrait être titulaire contre Genk ce samedi.

Après plusieurs semaines d'absence, Kjell Scherpen est prêt à rejouer. Le gardien de l'Union Saint-Gilloise figure à nouveau dans le groupe pour le déplacement à Genk ce samedi soir.

Le Néerlandais s'était blessé début février lors de la demi-finale aller de Coupe de Belgique face à Charleroi. Touché à l’adducteur, il avait dû quitter ses coéquipiers plus tôt que prévu et débuter sa rééducation.

Pendant près d’un mois, l'Union a dû faire sans son gardien titulaire. Durant cette période, Vic Chambaere a assuré l'intérim dans les cages. David Hubert était content de ses performances en conférence de presse et l'a encouragé pour la suite de la saison.

Directement titulaire ?

Hubert a confirmé que son gardien était prêt à reprendre la compétition. Le staff médical a donné son feu vert et le Néerlandais de 2,06 m devrait retrouver sa place dans les cages.

Autre retour dans le groupe, celui de Mateo Biondic. Une bonne nouvelle pour Hubert avant d'aller défier Genk.