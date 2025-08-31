Réaction La RAAL va encore transférer dans un secteur bien ciblé : "Les soldes ont commencé"

La RAAL va encore transférer dans un secteur bien ciblé : "Les soldes ont commencé"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La RAAL n'est pas passée loin de passer une trêve euphorique. Mais la fin de match à Malines en a décidé autrement, même s'il ne vient pas remettre en question le début de saison.

Frédéric Taquin avait beau avoir déclaré qu'un résultat moyen à Malines ne serait pas un problème vu la montée en puissance de l'équipe ces dernières semaines, les deux buts encaissés dans le moneytime piquent encore au lendemain de la défaite. 

Au club, tout le monde va s'atteler à faire grandir le groupe afin d'être prêt pour le mois de septembre et son calendrier plus abordable sur papier. Cela passe par le travail du staff sur le terrain mais aussi par des derniers renforts.

Lire aussi… "Il faut avaler le venin, c'est ça qui permet de trouver l'antidote"

Avant de parler transferts, Taquin évoque les joueurs déjà présents dans le noyau qui s'apprêtent à renforcer l'équipe. À l'image de Pape Moussa Fall : "Il sera bientôt prêt. Son double mètre va nous aider, notamment sur phase arrêtée, que ce soit défensivement ou offensivement" 

En conférence de presse, l'entraîneur des Loups sait que son équipe ne sera plus la même dans quelques semaines : "Il y a des joueurs qui frappent à la porte dans le groupe et on va encore se renforcer".

Taquin n'en fait pas un mystère : "Un ou deux défenseurs vont encore arriver". Les derniers jours du mercato s'annoncent donc assez actifs. "Les soldes ont commencé", rigole-t-il, en espérant que sa direction saura saisir les bonnes affaires de la dernière ligne droite de la fenêtre de transferts.

En défense, Matthis Riou a déjà prouvé en préparation que les Loups pouvaient compter sur lui, sa qualité de relance et ses anticipations. Yllan Okou est l'autre renfort défensif de l'été. Dans l'autre sens, la RAAL a tout de même laisser partir quatre défenseurs centraux, qui n'étaient, certes, que rarement titulaires.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RAAL La Louvière
KV Malines

Plus de news

LIVE : Il ne se passe rien à Louvain Live

LIVE : Il ne se passe rien à Louvain

16:29
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/08: Vanhoutte - Sylla - Vermeeren

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/08: Vanhoutte - Sylla - Vermeeren

16:30
Le transfert de Charles Vanhoutte a capoté : voici pourquoi

Le transfert de Charles Vanhoutte a capoté : voici pourquoi

16:30
Scénario fou entre Gand et Bruges : match arrêté, puis égalisation gantoise à la 97e !

Scénario fou entre Gand et Bruges : match arrêté, puis égalisation gantoise à la 97e !

16:08
Charleroi se sépare d'un attaquant de plus, à titre définitif cette fois

Charleroi se sépare d'un attaquant de plus, à titre définitif cette fois

15:40
1
"Ils ont fini avec sept, huit défenseurs" : coupable sur le premier but, Pierre-Yves Ngawa s'en veut après Liège - Patro Interview

"Ils ont fini avec sept, huit défenseurs" : coupable sur le premier but, Pierre-Yves Ngawa s'en veut après Liège - Patro

15:20
C'est officiel : Arthur Vermeeren tient son nouveau défi

C'est officiel : Arthur Vermeeren tient son nouveau défi

15:00
L'aventure au Brésil va tourner court : Francis Amuzu veut revenir en Belgique... et intéresse l'Union !

L'aventure au Brésil va tourner court : Francis Amuzu veut revenir en Belgique... et intéresse l'Union !

14:00
"Personne n'est plus grand que le club" : Nicolas Raskin écarté par le coach des Rangers

"Personne n'est plus grand que le club" : Nicolas Raskin écarté par le coach des Rangers

14:20
"Il faut avaler le venin, c'est ça qui permet de trouver l'antidote" Réaction

"Il faut avaler le venin, c'est ça qui permet de trouver l'antidote"

22:40
🎥 Un exemple d'adaptation : Leander Dendoncker parle déjà espagnol, deux semaines après son arrivée à Oviedo

🎥 Un exemple d'adaptation : Leander Dendoncker parle déjà espagnol, deux semaines après son arrivée à Oviedo

13:30
La pression monte pour Senne Lammens : Manchester United a une solution de repli

La pression monte pour Senne Lammens : Manchester United a une solution de repli

13:00
Aurélien Scheidler n'est pas Nikola Stulic : Charleroi a-t-il besoin d'un n°9 supplémentaire ?

Aurélien Scheidler n'est pas Nikola Stulic : Charleroi a-t-il besoin d'un n°9 supplémentaire ?

12:20
🎥 Arthur Vermeeren accueilli en héros par les supporters de l'OM

🎥 Arthur Vermeeren accueilli en héros par les supporters de l'OM

12:40
Qui pour succéder à Euvrard ? Dender a une cible en tête

Qui pour succéder à Euvrard ? Dender a une cible en tête

11:30
Après la blessure de Lukaku, Naples est sur le point d'accueillir un nouvel attaquant

Après la blessure de Lukaku, Naples est sur le point d'accueillir un nouvel attaquant

12:00
Verschaeren et Hazard de retour ? La continuité à l'Union ? Les compositions probables du derby bruxellois

Verschaeren et Hazard de retour ? La continuité à l'Union ? Les compositions probables du derby bruxellois

10:45
Devant à la 89e mais encore plombée dans le moneytime : les premiers mots de la RAAL pour expliquer l'inexplicable Réaction

Devant à la 89e mais encore plombée dans le moneytime : les premiers mots de la RAAL pour expliquer l'inexplicable

20:00
1
"Pas brillant" : Kevin De Bruyne critiqué par la presse italienne malgré la victoire de Naples

"Pas brillant" : Kevin De Bruyne critiqué par la presse italienne malgré la victoire de Naples

11:00
"Il doit se regarder dans le miroir" : la colère monte et les doutes s'installent à Anderlecht

"Il doit se regarder dans le miroir" : la colère monte et les doutes s'installent à Anderlecht

10:00
Victoire dans la douleur et polémique : Kompany protège Boey après un contact choquant

Victoire dans la douleur et polémique : Kompany protège Boey après un contact choquant

10:30
Coup d'arrêt pour l'Antwerp : Westerlo frappe fort à domicile

Coup d'arrêt pour l'Antwerp : Westerlo frappe fort à domicile

09:30
Peano encore impérial, Maës très incisif, Pau en difficulté : les notes de la RAAL à Malines Analyse

Peano encore impérial, Maës très incisif, Pau en difficulté : les notes de la RAAL à Malines

18:45
Sept changements et une douche froide : la rotation de Fink fait mal à Genk

Sept changements et une douche froide : la rotation de Fink fait mal à Genk

09:00
Un doublé contre son camp...avant deux buts dans le temps additionnel : la RAAL perd tout en cinq minutes

Un doublé contre son camp...avant deux buts dans le temps additionnel : la RAAL perd tout en cinq minutes

18:04
Une équipe de Bundesliga passe à l'offensive pour un cadre du Club de Bruges

Une équipe de Bundesliga passe à l'offensive pour un cadre du Club de Bruges

08:23
"À l'Union, impossible d'avoir trente joueurs" : un choix différent d'Anderlecht

"À l'Union, impossible d'avoir trente joueurs" : un choix différent d'Anderlecht

08:00
Naples arrache la victoire dans le temps additionnel et fait vibrer son stade, De Bruyne en retrait

Naples arrache la victoire dans le temps additionnel et fait vibrer son stade, De Bruyne en retrait

08:45
Sur les lieux de la rencontre entre Euvrard et Henry, le Standard doit retrouver le chemin du succès

Sur les lieux de la rencontre entre Euvrard et Henry, le Standard doit retrouver le chemin du succès

07:20
Le chouchou de Genk est de retour : la Pro League est prévenue

Le chouchou de Genk est de retour : la Pro League est prévenue

07:40
Ça bouge pour Mario Stroeykens : un départ en vue ?

Ça bouge pour Mario Stroeykens : un départ en vue ?

07:00
Vincent Euvrard osera-t-il déjà le changement de système au Standard ? Voici la composition probable des Rouches

Vincent Euvrard osera-t-il déjà le changement de système au Standard ? Voici la composition probable des Rouches

06:00
🎥 "On sait comment joue le Patro" : Gaëtan Englebert le regrette, mais Liège est tombé dans le piège de Stijn Stijnen Interview

🎥 "On sait comment joue le Patro" : Gaëtan Englebert le regrette, mais Liège est tombé dans le piège de Stijn Stijnen

06:40
Rik De Mil doit prier qu'aucune offre n'arrive pour Parfait Guiagon

Rik De Mil doit prier qu'aucune offre n'arrive pour Parfait Guiagon

23:45
3
L'heure du changement ? Seys prêt à bousculer Meunier et Castagne

L'heure du changement ? Seys prêt à bousculer Meunier et Castagne

06:20
Charleroi laisse la zone rouge derrière et remporte une victoire qui fait du bien face à Dender

Charleroi laisse la zone rouge derrière et remporte une victoire qui fait du bien face à Dender

22:39

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 STVV STVV
KV Malines KV Malines 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 1-1 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 0-0 Standard Standard
Union SG Union SG 18:30 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved