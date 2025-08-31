La RAAL va encore transférer dans un secteur bien ciblé : "Les soldes ont commencé"

La RAAL n'est pas passée loin de passer une trêve euphorique. Mais la fin de match à Malines en a décidé autrement, même s'il ne vient pas remettre en question le début de saison.

Frédéric Taquin avait beau avoir déclaré qu'un résultat moyen à Malines ne serait pas un problème vu la montée en puissance de l'équipe ces dernières semaines, les deux buts encaissés dans le moneytime piquent encore au lendemain de la défaite.

Au club, tout le monde va s'atteler à faire grandir le groupe afin d'être prêt pour le mois de septembre et son calendrier plus abordable sur papier. Cela passe par le travail du staff sur le terrain mais aussi par des derniers renforts.



Avant de parler transferts, Taquin évoque les joueurs déjà présents dans le noyau qui s'apprêtent à renforcer l'équipe. À l'image de Pape Moussa Fall : "Il sera bientôt prêt. Son double mètre va nous aider, notamment sur phase arrêtée, que ce soit défensivement ou offensivement"

En conférence de presse, l'entraîneur des Loups sait que son équipe ne sera plus la même dans quelques semaines : "Il y a des joueurs qui frappent à la porte dans le groupe et on va encore se renforcer".

Taquin n'en fait pas un mystère : "Un ou deux défenseurs vont encore arriver". Les derniers jours du mercato s'annoncent donc assez actifs. "Les soldes ont commencé", rigole-t-il, en espérant que sa direction saura saisir les bonnes affaires de la dernière ligne droite de la fenêtre de transferts.

En défense, Matthis Riou a déjà prouvé en préparation que les Loups pouvaient compter sur lui, sa qualité de relance et ses anticipations. Yllan Okou est l'autre renfort défensif de l'été. Dans l'autre sens, la RAAL a tout de même laisser partir quatre défenseurs centraux, qui n'étaient, certes, que rarement titulaires.