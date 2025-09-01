Réaction La (discrète) célébration la plus émouvante du week-end : "Je ne pensais pas pouvoir être là"

La (discrète) célébration la plus émouvante du week-end : "Je ne pensais pas pouvoir être là"
Rob Schoofs était très ému à l'issue de la victoire de Malines contre la RAAL. Le scénario a évidemment aidé, mais le joueur était surtout vidé après une semaine très compliquée sur le plan émotionnel.

À Malines, Rob Schoofs est une institution. Il n'y a qu'à constater le nombre de maillots floqués à son nom qui se baladent autour du stade. Contre la RAAL, l'homme aux 282 matchs pour le KV s'est mué en capitaine courage. Le milieu de terrain a tenu à être présent malgré le décès soudain de sa grand-mère mardi dernier, après une chute à son domicile.

"Cette semaine a été très difficile. Elle signifiait beaucoup pour moi", nous explique Rob Schoofs après le match dans la zone mixte, luttant contre les larmes. "Les premiers jours ont été très difficiles, je n'aurais pas pensé être sur le terrain à ce moment-là. J'ai seulement repris l'entraînement la veille du match."

Lire aussi… La RAAL va encore transférer dans un secteur bien ciblé : "Les soldes ont commencé"

Il n'était donc pas du tout acquis qu'il soit titulaire samedi. "Je pouvais rester chez moi, mais vers la fin de la semaine, je voulais quand même retrouver l'équipe. Je voulais être de nouveau parmi le noyau, être entouré de mes amis. Tout le monde m'a énormément soutenu. Je leur en suis très reconnaissant. C'est réconfortant de pouvoir jouer dans ces conditions".

Un hommage intériorisé 

Plus que jouer, Schoofs a marqué. Il n'a pas dû réfléchir àqui dédier cette ouverture du score : "Ce but est évidemment pour elle. Ma grand-mère a toujours été là pour moi. Elle était là jusqu'aux derniers matchs. Ce sont des moments difficiles, mais je suis heureux d'avoir pu jouer et marquer pour elle, même si je ne voulais pas trop en faire lors de la célébration.

L'entraîneur Fred Vanderbiest était à l'écoute de son joueur : "Il a fallu beaucoup de temps avant que nous décidions de titulariser Rob. Mercredi, c'était encore totalement impossible. Jeudi soir, il a indiqué qu'il voulait quand même être présent."

Une réponse qui a ravi Vanderbiest : "Parfois, retrouver sa routine habituelle aide à remettre les choses en place. Nous n'avons peut-être pas vu le meilleur Rob, mais il a joué pour l'équipe. Son remplacement était lié à cette fatigue physique,  mais aussi mentale. Emotionnellement, cela a été une semaine éprouvante pour lui."

