Qui dit départ...dit arrivée : l'Union fonce sur une ancienne déception d'Anderlecht

L'Union est à la recherche d'un nouveau piston droit suite au départ d'Alessio Castro-Montes. Le board saint-gillois se tourne vers le marché belge pour cela.

Avec Rob Schoofs, l'Union Saint-Gilloise a répondu au pied levé au départ de Charles Vanhoutte à Nice. Mais il faut également combler la perte d'Alessio Castro-Montes, vendu deux millions à Cologne.

L'Union n'est pas démunie sur les flancs avec Anan Khalaili, Ousseynou Niang, Henok Teklab et Guillaume François. Mais se renforcer reste indispensable, surtout dans une saison avec la Ligue des Champions comme point d'orgue.



Lire aussi… Les supporters d'Anderlecht exigent plus que la démission de Wouter Vandenhaute !

La direction pense ainsi à Louis Patris. La Dernière Heure rapporte le latéral de Saint-Trond est la priorité des Unionistes. Une information que nous sommes en mesure de confirmer. Les négociations ont même déjà débuté.

Également à l'aise dans l'axe de la défense

Pour Patris, ce serait une nouvelle occasion de se tester dans un club du top en Belgique. Du côté d'Anderlecht (qui avait payé plus de trois millions à Louvain il y a deux ans), il était resté dans l'ombre de Killian Sardella.

Cela avait incité les Mauves à le prêter à Saint-Trond, avant de le céder définitivement aux Canaris pour moins de deux millions. Patris s'y est remis en évidence, son volume de jeu faisant merveille sur le côté droit. Les Trudonnaires pourraient donc faire une affaire en or, d'autant plus que le joueur est encore sous contrat jusqu'en 2029 au Stayen.