Les supporters d'Anderlecht exigent plus que la démission de Wouter Vandenhaute !

Les supporters d'Anderlecht exigent plus que la démission de Wouter Vandenhaute !
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Les supporters d'Anderlecht réagissent au départ du président Wouter Vandenhaute. Le Fancouncil exige non seulement sa démission, mais aussi qu'il vende ses actions et se retire complètement du club.

C’est une journée chargée à Anderlecht. Le président Wouter Vandenhaute a annoncé qu’il mettait son mandat à la disposition du Conseil d’administration. La décision finale concernant son avenir repose désormais entre les mains de celui-ci.

Le Conseil d’administration se réunira à la mi-septembre. Il sera alors décidé si un nouveau président doit être nommé ou non. Entre-temps, le Fancouncil d’Anderlecht a réagi à cette annonce majeure.

Lire aussi… Qui dit départ...dit arrivée : l'Union fonce sur une ancienne déception d'Anderlecht

Les supporters ne se contentent pas de demander sa démission : ils exigent également que Wouter Vandenhaute vende ses actions et se retire complètement du club. Le message est clair.

Le communiqué du Fancouncil

"Ces dernières années ont été marquées par l’éloignement, le mécontentement et des protestations répétées dans les tribunes. Sous la présidence de Wouter Vandenhaute, la distance entre la direction et les supporters n’a jamais été aussi grande. Des décisions ont été prises sans considération pour l’âme et la tradition du club, ce qui a profondément érodé la confiance. Les succès sportifs se sont fait attendre et des personnes compétentes ont été écartées du club.

Le Fancouncil s’exprime au nom de nombreux supporters d’Anderlecht en affirmant que la décision de Wouter Vandenhaute de mettre son mandat de président à disposition a été accueillie avec joie et soulagement.

Nous espérons dès lors que le Conseil d’administration acceptera cette proposition et entérinera sa démission ! C’est un tournant nécessaire pour reconstruire un club porté par ses supporters et remettre les valeurs du RSCA au centre.

Nous soulignons toutefois qu’une simple démission de la présidence ne suffit pas. Pour un véritable nouveau départ, il est essentiel que Wouter Vandenhaute vende également ses actions et se retire entièrement du club. Ce n’est qu’à cette condition que le RSC Anderlecht pourra envisager l’avenir sans fardeau.

Car même sans présider officiellement, M. Vandenhaute conserve sa minorité de blocage au sein du Conseil d’administration. L’épisode précédent, marqué par la création opaque du poste de "président non exécutif", prouve qu’un départ total et définitif est la seule garantie d’une véritable tabula rasa.

Nous appelons le Conseil d’administration à travailler dans un esprit de transparence, de respect et de véritable dialogue avec les supporters, sans que la figure de M. Vandenhaute ne joue encore un rôle.

Ce n’est qu’en renouant une collaboration avec ses supporters qu’Anderlecht pourra retrouver la place qui est la sienne : celle d’un club de tradition fier, associant succès sportifs et proximité avec ses fans."

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Union SG

Plus de news

Qui dit départ...dit arrivée : l'Union fonce sur une ancienne déception d'Anderlecht

Qui dit départ...dit arrivée : l'Union fonce sur une ancienne déception d'Anderlecht

10:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/09: Donnarumma - Kusi-Asare

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/09: Donnarumma - Kusi-Asare

14:00
Maintenant, c'est presque fait : Kasper Dolberg s'apprête à quitter Anderlecht

Maintenant, c'est presque fait : Kasper Dolberg s'apprête à quitter Anderlecht

13:30
OFFICIEL : après de longues semaines d'attente, Gianluigi Donnarumma a enfin obtenu un très beau transfert

OFFICIEL : après de longues semaines d'attente, Gianluigi Donnarumma a enfin obtenu un très beau transfert

14:00
Et maintenant, on fait quoi ? Plusieurs options s'ouvrent à Marc Coucke, la route s'annonce périlleuse pour Anderlecht Analyse

Et maintenant, on fait quoi ? Plusieurs options s'ouvrent à Marc Coucke, la route s'annonce périlleuse pour Anderlecht

11:40
Un transfert annulé qui pourrait ravir Anderlecht : le potentiel successeur de Dolberg trouvé chez Vincent Kompany ?

Un transfert annulé qui pourrait ravir Anderlecht : le potentiel successeur de Dolberg trouvé chez Vincent Kompany ?

12:00
Un départ désormais inéluctable ? Nouvelle avancée dans le dossier Kasper Dolberg

Un départ désormais inéluctable ? Nouvelle avancée dans le dossier Kasper Dolberg

09:00
Marc Coucke s'exprime sur sa rupture avec Wouter Vandenhaute : "Quelque chose s'est brisé entre nous"

Marc Coucke s'exprime sur sa rupture avec Wouter Vandenhaute : "Quelque chose s'est brisé entre nous"

22:46
Contrairement à Wilmots, Renard est prêt à mourir avec ses idées... mais a-t-il le choix ? Edito

Contrairement à Wilmots, Renard est prêt à mourir avec ses idées... mais a-t-il le choix ?

22:30
Un contexte bien différent de celui du Standard : coup de théâtre pour Selim Amallah

Un contexte bien différent de celui du Standard : coup de théâtre pour Selim Amallah

12:40
"Je peux avoir un impact dans le club" : Senne Lammens prêt à montrer l'étendue de son talent à Manchester United

"Je peux avoir un impact dans le club" : Senne Lammens prêt à montrer l'étendue de son talent à Manchester United

13:00
Un pas supplémentaire vers le football pour tous : une initiative novatrice à Manage

Un pas supplémentaire vers le football pour tous : une initiative novatrice à Manage

12:20
Officiel : Eupen aide Charleroi en attirant un attaquant en quête de temps de jeu

Officiel : Eupen aide Charleroi en attirant un attaquant en quête de temps de jeu

11:00
Un retour de Kasper Dolberg... à l'Ajax en cette fin de mercato ?

Un retour de Kasper Dolberg... à l'Ajax en cette fin de mercato ?

20:40
Réapparu au Standard mais toujours indésirable à l'Union : le dossier Lazare Amani se décante

Réapparu au Standard mais toujours indésirable à l'Union : le dossier Lazare Amani se décante

08:30
Ça s'active à Charleroi : deux arrivées bientôt finalisées, dont un ailier de Pro League

Ça s'active à Charleroi : deux arrivées bientôt finalisées, dont un ailier de Pro League

10:00
Le Standard, Charleroi, l'Union et maintenant Bruges ! Une mesure forte pour le déplacement à la RAAL

Le Standard, Charleroi, l'Union et maintenant Bruges ! Une mesure forte pour le déplacement à la RAAL

09:30
Le remplaçant de Charles Vanhoutte à l'Union Saint-Gilloise est connu

Le remplaçant de Charles Vanhoutte à l'Union Saint-Gilloise est connu

21:30
3
OFFICIEL : Charles Vanhoutte quitte l'Union Saint-Gilloise et rejoint la Ligue 1

OFFICIEL : Charles Vanhoutte quitte l'Union Saint-Gilloise et rejoint la Ligue 1

18:29
2
Cette fois, c'est la fin ! Théo Leoni quitte Anderlecht après 14 ans en Mauve : "Je rejoins un club mythique"

Cette fois, c'est la fin ! Théo Leoni quitte Anderlecht après 14 ans en Mauve : "Je rejoins un club mythique"

07:00
Théo Leoni proche d'un départ vers la France !

Théo Leoni proche d'un départ vers la France !

21:00
OFFICIEL : Alessio Castro-Montes rejoint un club de Bundesliga

OFFICIEL : Alessio Castro-Montes rejoint un club de Bundesliga

17:40
Coup dur pour Charleroi : un nouveau cadre de Rik De Mil a fait ses valises

Coup dur pour Charleroi : un nouveau cadre de Rik De Mil a fait ses valises

08:00
L'Union prête à surprendre pour l'après-Vanhoutte : voilà pourquoi son successeur est plus évident qu'il n'y paraît Analyse

L'Union prête à surprendre pour l'après-Vanhoutte : voilà pourquoi son successeur est plus évident qu'il n'y paraît

16:20
Officiel : un transfert à 20 millions pour Dodi Lukebakio, qui va regoûter à la Ligue des Champions

Officiel : un transfert à 20 millions pour Dodi Lukebakio, qui va regoûter à la Ligue des Champions

07:40
C'est signé ! Six ans après Lukaku et Fellaini, un nouveau Belge à Manchester United

C'est signé ! Six ans après Lukaku et Fellaini, un nouveau Belge à Manchester United

07:20
"Anderlecht a fait preuve de naïveté" : Philippe Albert analyse la défaite des Mauves et évoque la situation d'Hasi

"Anderlecht a fait preuve de naïveté" : Philippe Albert analyse la défaite des Mauves et évoque la situation d'Hasi

16:00
1
Genk voit s'envoler un transfert record de... 28 millions d'euros

Genk voit s'envoler un transfert record de... 28 millions d'euros

06:30
Anderlecht aurait bien besoin... d'un Mogi Bayat pour sa fin de mercato infernale

Anderlecht aurait bien besoin... d'un Mogi Bayat pour sa fin de mercato infernale

14:40
3
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/09: Sishuba - Schoofs - Vanhoutte

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/09: Sishuba - Schoofs - Vanhoutte

22:00
Anderlecht aurait dû obtenir un penalty selon un ancien arbitre : "Burgess s'en sort toujours"

Anderlecht aurait dû obtenir un penalty selon un ancien arbitre : "Burgess s'en sort toujours"

01/09
1
"C'est ça le gros problème" : David Hubert prend la parole sur l'affaire Wouter Vandenhaute

"C'est ça le gros problème" : David Hubert prend la parole sur l'affaire Wouter Vandenhaute

23:00
1
La fin d'une coalition : Wouter Vandenhaute évoque sa rupture avec Marc Coucke

La fin d'une coalition : Wouter Vandenhaute évoque sa rupture avec Marc Coucke

01/09
OFFICIEL : Ayanda Sishuba a trouvé un nouveau club français

OFFICIEL : Ayanda Sishuba a trouvé un nouveau club français

22:00
Deux joueurs d'Anderlecht ciblés par Malines pour combler le probable départ de Rob Schoofs

Deux joueurs d'Anderlecht ciblés par Malines pour combler le probable départ de Rob Schoofs

15:20
Et maintenant, on fait quoi ? Le discours de crise de Besnik Hasi à quelques mètres de la fronde des supporters Réaction

Et maintenant, on fait quoi ? Le discours de crise de Besnik Hasi à quelques mètres de la fronde des supporters

01/09

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 STVV STVV
KV Malines KV Malines 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 1-1 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved