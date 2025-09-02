Les supporters d'Anderlecht exigent plus que la démission de Wouter Vandenhaute !

Les supporters d'Anderlecht réagissent au départ du président Wouter Vandenhaute. Le Fancouncil exige non seulement sa démission, mais aussi qu'il vende ses actions et se retire complètement du club.

C’est une journée chargée à Anderlecht. Le président Wouter Vandenhaute a annoncé qu’il mettait son mandat à la disposition du Conseil d’administration. La décision finale concernant son avenir repose désormais entre les mains de celui-ci.

Le Conseil d’administration se réunira à la mi-septembre. Il sera alors décidé si un nouveau président doit être nommé ou non. Entre-temps, le Fancouncil d’Anderlecht a réagi à cette annonce majeure.



Les supporters ne se contentent pas de demander sa démission : ils exigent également que Wouter Vandenhaute vende ses actions et se retire complètement du club. Le message est clair.

Le communiqué du Fancouncil

"Ces dernières années ont été marquées par l’éloignement, le mécontentement et des protestations répétées dans les tribunes. Sous la présidence de Wouter Vandenhaute, la distance entre la direction et les supporters n’a jamais été aussi grande. Des décisions ont été prises sans considération pour l’âme et la tradition du club, ce qui a profondément érodé la confiance. Les succès sportifs se sont fait attendre et des personnes compétentes ont été écartées du club.

Le Fancouncil s’exprime au nom de nombreux supporters d’Anderlecht en affirmant que la décision de Wouter Vandenhaute de mettre son mandat de président à disposition a été accueillie avec joie et soulagement.

Nous espérons dès lors que le Conseil d’administration acceptera cette proposition et entérinera sa démission ! C’est un tournant nécessaire pour reconstruire un club porté par ses supporters et remettre les valeurs du RSCA au centre.

Nous soulignons toutefois qu’une simple démission de la présidence ne suffit pas. Pour un véritable nouveau départ, il est essentiel que Wouter Vandenhaute vende également ses actions et se retire entièrement du club. Ce n’est qu’à cette condition que le RSC Anderlecht pourra envisager l’avenir sans fardeau.

Car même sans présider officiellement, M. Vandenhaute conserve sa minorité de blocage au sein du Conseil d’administration. L’épisode précédent, marqué par la création opaque du poste de "président non exécutif", prouve qu’un départ total et définitif est la seule garantie d’une véritable tabula rasa.

Nous appelons le Conseil d’administration à travailler dans un esprit de transparence, de respect et de véritable dialogue avec les supporters, sans que la figure de M. Vandenhaute ne joue encore un rôle.

Ce n’est qu’en renouant une collaboration avec ses supporters qu’Anderlecht pourra retrouver la place qui est la sienne : celle d’un club de tradition fier, associant succès sportifs et proximité avec ses fans."