Verschaeren et Hazard de retour ? La continuité à l'Union ? Les compositions probables du derby bruxellois

L'Union Saint-Gilloise accueille Anderlecht ce soir. Un derby bruxellois qui sent à nouveau le soufre.

S'il est vrai que les deux équipes se doivent d'offrir une réaction après leur dernier match en date (la RAAL pour l'Union, l'AEK pour Anderlecht), la situation est bien plus critique du côté du Sporting après cette piteuse élimination européenne. Outre la fatigue physique de ce déplacement à Athènes, il faudra surtout surveiller comment les Mauves auront récupéré mentalement...et si cela conduira à des changements.

Devant Colin Coosemans, l'une des principales interrogations concerne le poste d'arrière droit. Préféré à Ludwig Augustinsson jeudi, Yasin Ozcan conservera-t-il sa place, à l'image du duo Hey - Kana dans et d'Ali Maamar à droite ?

Besnik Hasi déjà attendu au tournant

Dans l'entrejeu, l'association Llansana - De Cat devrait se poursuivre, c'est devant eux que le changement devrait survenir. Sur le banc à Athènes, Yari Verschaeren et Thorgan Hazard pourraient avoir une carte à jouer derrière Kasper Dolberg, auquel Besnik Hasi ne pourra plus adjoindre Adriano Bertaccini, sur la touche pour plusieurs semaines.

Moins de bouleversements à attendre dans le onze de l'Union, où Sébastien Pocognoli attend tout de même plus de tranchant que lors du match nul à la RAAL. La principale interrogation demeure en pointe, où Mohammed Fuseini est de retour de sa rechute et Promise David remis de sa commotion cérébrale.

Le duo Florucz - Rodriguez pourrait toutefois être reconduit. L'Autrichien a connu un match très difficile à La Louvière mais apporte plus de contrôle technique que son compère équatorien, plus prompt à prendre la profondeur et remis en confiance par ses derniers bons matchs. Poco sera-t-il encore débuter le duo avant de potentiellement rebattre les cartes durant la trêve ?

Les compositions attendues :

Union : Scherpen - Mac Allister, Burgess, Leysen - Khalaili, Vanhoutte, Zorgane, Ait El Hadj, Niang - Florucz, Rodriguez

Anderlecht : Coosemans - Maamar, Hey, Kana, Ozcan - Llansana, De Cat - Hazard, Verschaeren, Angulo - Dolberg