Date: 31/08/2025 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 6
Verschaeren et Hazard de retour ? La continuité à l'Union ? Les compositions probables du derby bruxellois
L'Union Saint-Gilloise accueille Anderlecht ce soir. Un derby bruxellois qui sent à nouveau le soufre.

S'il est vrai que les deux équipes se doivent d'offrir une réaction après leur dernier match en date (la RAAL pour l'Union, l'AEK pour Anderlecht), la situation est bien plus critique du côté du Sporting après cette piteuse élimination européenne. Outre la fatigue physique de ce déplacement à Athènes, il faudra surtout surveiller comment les Mauves auront récupéré mentalement...et si cela conduira à des changements.

Devant Colin Coosemans, l'une des principales interrogations concerne le poste d'arrière droit. Préféré à Ludwig Augustinsson jeudi, Yasin Ozcan conservera-t-il sa place, à l'image du duo Hey - Kana dans et d'Ali Maamar à droite ?

Besnik Hasi déjà attendu au tournant 

Dans l'entrejeu, l'association Llansana - De Cat devrait se poursuivre, c'est devant eux que le changement devrait survenir. Sur le banc à Athènes, Yari Verschaeren et Thorgan Hazard pourraient avoir une carte à jouer derrière Kasper Dolberg, auquel Besnik Hasi ne pourra plus adjoindre Adriano Bertaccini, sur la touche pour plusieurs semaines.

Moins de bouleversements à attendre dans le onze de l'Union, où Sébastien Pocognoli attend tout de même plus de tranchant que lors du match nul à la RAAL. La principale interrogation demeure en pointe, où Mohammed Fuseini est de retour de sa rechute et Promise David remis de sa commotion cérébrale.

Le duo Florucz - Rodriguez pourrait toutefois être reconduit. L'Autrichien a connu un match très difficile à La Louvière mais apporte plus de contrôle technique que son compère équatorien, plus prompt à prendre la profondeur et remis en confiance par ses derniers bons matchs. Poco sera-t-il encore débuter le duo avant de potentiellement rebattre les cartes durant la trêve ?

Les compositions attendues :

Union : Scherpen - Mac Allister, Burgess, Leysen - Khalaili, Vanhoutte, Zorgane, Ait El Hadj, Niang - Florucz, Rodriguez

Anderlecht : Coosemans - Maamar, Hey, Kana, Ozcan - Llansana, De Cat - Hazard, Verschaeren, Angulo - Dolberg

Prono Union SG - Anderlecht

Union SG gagne
Partage
Union SG Union SG gagne Partage Anderlecht Anderlecht gagne
83.44% 13.38% 3.18%
Les plus populaires
2-1
(109x)		 2-0
(57x)		 3-1
(55x)

Comparatif Union SG - Anderlecht

Classement

3
4

Points

11
9

Gagner

3
3

Perdre

0
1

Buts inscrits

12
11

Buts reçus

3
5

Cartes jaunes

12
7

face-à-face remportés

12
3
2
10/05 20:45 Anderlecht Anderlecht 0-1 Union SG Union SG
12/04 20:45 Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
23/02 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-2 Union SG Union SG
01/09 18:30 Union SG Union SG 0-0 Anderlecht Anderlecht
05/05 18:30 Union SG Union SG 0-0 Anderlecht Anderlecht
14/04 18:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Union SG Union SG
28/01 18:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 Union SG Union SG
25/01 20:30 Union SG Union SG 2-1 Anderlecht Anderlecht
28/07 20:45 Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
08/01 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG
28/08 18:30 Union SG Union SG 2-1 Anderlecht Anderlecht
15/05 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-2 Union SG Union SG
24/04 18:30 Union SG Union SG 3-1 Anderlecht Anderlecht
30/01 13:30 Union SG Union SG 1-0 Anderlecht Anderlecht
25/07 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG
11/02 20:45 Union SG Union SG 0-5 Anderlecht Anderlecht
27/09 20:45 Anderlecht Anderlecht 0-3 Union SG Union SG
Une blessure très embêtante pour l'Union avant Anderlecht : "Le schéma se répète"

Une blessure très embêtante pour l'Union avant Anderlecht : "Le schéma se répète"

25/08

Sébastien Pocognoli avait le regard fermé en conférence de presse à l'issue du partage à la RAAL. Il est conscient que son équipe a réalisé un match très brouillon et en ch...

Voici la somme que l'Union Saint-Gilloise paiera à Anderlecht pour la location du Lotto Park

Voici la somme que l'Union Saint-Gilloise paiera à Anderlecht pour la location du Lotto Park

26/08

Si Anderlecht est éliminé ce jeudi par l'AEK Athènes, il y aura tout de même l'Europe au Lotto Park : l'Union Saint-Gilloise y disputera la Champions League. Ca ne plaît pa...

Deux retours importants mais trois blessés : l'Union ne sera pas au complet contre Anderlecht

Deux retours importants mais trois blessés : l'Union ne sera pas au complet contre Anderlecht

29/08

Sébastien Pocognoli s'est présenté face à la presse cette après-midi. Il a préfacé le derby bruxellois de dimanche.

Le crédit de Besnik Hasi à Anderlecht touche-t-il à sa fin ?

Le crédit de Besnik Hasi à Anderlecht touche-t-il à sa fin ?

30/08

La crise est profonde au RSC Anderlecht après l'élimination européenne face à l'AEK Athènes. La question était donc de savoir, ce vendredi, ce qu'il adviendrait de l'entraî...

"À l'Union, impossible d'avoir trente joueurs" : un choix différent d'Anderlecht

"À l'Union, impossible d'avoir trente joueurs" : un choix différent d'Anderlecht

08:00

À l'approche de la Ligue des champions, l'Union reste fidèle à sa vision. Son CEO Philippe Bormans prône le réalisme sans renoncer à l'ambition.

"Il doit se regarder dans le miroir" : la colère monte et les doutes s'installent à Anderlecht

"Il doit se regarder dans le miroir" : la colère monte et les doutes s'installent à Anderlecht

10:00

L'élimination d'Anderlecht en Conference League fait réagir. Marc Degryse vise directement le président Wouter Vandenhaute et l'appelle à prendre ses responsabilités.

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 STVV STVV
KV Malines KV Malines 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 13:30 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 16:00 Standard Standard
Union SG Union SG 18:30 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
