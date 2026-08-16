Une absence qui fait parler : pourquoi Marco Ilaimaharitra n'est pas sur la feuille de Malines - Standard

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Une absence qui fait parler : pourquoi Marco Ilaimaharitra n'est pas sur la feuille de Malines - Standard
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Petite surprise, au Standard : Marco Ilaimaharitra ne figure même pas sur la feuille de match pour le déplacement à Malines de ce dimanche soir. Pas d'absence diplomatique pour le médian défensif malgache, victime d'une petite blessure ce samedi à l'entraînement.

Le Standard se déplace à Malines, ce dimanche dans le cadre de la deuxième journée de Jupiler Pro League. Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard effectue un seul changement dans son onze de base. 

Et ce changement est forcé, nous rapporte-t-on. Marco Ilaimaharitra ne figure ni dans le onze de base, ni sur le banc, mais il ne s'agit pas ici d'une absence diplomatique liée à l'arrivée de Ryan Fosso et donc à un potentiel départ. 

En effet, le médian défensif malgache a subi une légère blessure, ce samedi à l'entraînement, et n'était pas en mesure de tenir sa place. Rien de bien grave, à première vue, mais de la prévention dans le staff des Rouches. 

Pourquoi Marco Ilaimaharitra n'est pas sur la feuille de match de Malines - Standard

Dans l'entrejeu, c'est Rayan Touzghar qui remplace le joueur de 31 ans, qui avait quitté la pelouse de Sclessin sous les huées à la 90+1e minute la semaine dernière. 

Lire aussi… LIVE : Malines entretient l'espoir
Le reste de la sélection est la même que celle qui avait partagé l'enjeu face au Cercle de Bruges, à l'exception donc de Ryan Fosso, présent dans le noyau pour la première fois après son arrivée du Sturm Graz pendant la semaine.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis KV Malines - Standard maintenant en live sur Walfoot.be.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
KV Malines
Marco Ilaimaharitra

Plus de news

LIVE : Malines entretient l'espoir Live

LIVE : Malines entretient l'espoir

20:20
LIVE : Charleroi a multiplié les occasions, sans précision (0-0) Live

LIVE : Charleroi a multiplié les occasions, sans précision (0-0)

19:52
Deux outsiders de la course à l'Europe : suivez Malines - Standard en direct commenté

Deux outsiders de la course à l'Europe : suivez Malines - Standard en direct commenté

11:20
Le neveu d'un ancien Diable rouge se blesse gravement pour sa première en Pro League

Le neveu d'un ancien Diable rouge se blesse gravement pour sa première en Pro League

19:50
Colin Coosemans s'est fait remarquer en début et en fin de match : Vitor Bruno explique

Colin Coosemans s'est fait remarquer en début et en fin de match : Vitor Bruno explique

19:20
Officiel : Sébastien Pocognoli nommé à la tête de l'Ecosse

Officiel : Sébastien Pocognoli nommé à la tête de l'Ecosse

20:00
La RAAL abasourdie : "Ce but ? Je ne saurais même pas vous l'expliquer, je refaisais mes chausseures"

La RAAL abasourdie : "Ce but ? Je ne saurais même pas vous l'expliquer, je refaisais mes chausseures"

19:05
Peano à la faute, Isah délivre sa carte de visite : les notes de la RAAL contre Gand Analyse

Peano à la faute, Isah délivre sa carte de visite : les notes de la RAAL contre Gand

18:25
Un Diable rouge va en retrouver un autre, aussi formé à Anderlecht, en Bundesliga

Un Diable rouge va en retrouver un autre, aussi formé à Anderlecht, en Bundesliga

19:30
L'Antwerp va rapatrier un Argentin au Bosuil

L'Antwerp va rapatrier un Argentin au Bosuil

18:40
Le coup de la panne à Beveren : voici les cotes des joueurs d'Anderlecht

Le coup de la panne à Beveren : voici les cotes des joueurs d'Anderlecht

18:10
1
Encore trop verts : la RAAL balade Gand pendant 20 minutes avant de rendre les armes

Encore trop verts : la RAAL balade Gand pendant 20 minutes avant de rendre les armes

17:57
La Louvière veut encore y croire ! Direct Commenté Live

La Louvière veut encore y croire ! Direct Commenté

16:05
Vitor Bruno relativise : "Je veux que ça fasse mal à mes joueurs, puis qu'ils réagissent"

Vitor Bruno relativise : "Je veux que ça fasse mal à mes joueurs, puis qu'ils réagissent"

16:40
La ville éternelle ou le Bosphore pour Malick Fofana ?

La ville éternelle ou le Bosphore pour Malick Fofana ?

17:45
Un Rouche balance sur Mircea Rednic : "Beaucoup de choses, même basiques, n'allaient pas"

Un Rouche balance sur Mircea Rednic : "Beaucoup de choses, même basiques, n'allaient pas"

08:30
2
Un ancien de Charleroi, champion d'Italie, en route vers l'Arabie Saoudite pour remplacer un ex-Ballon d'or ?

Un ancien de Charleroi, champion d'Italie, en route vers l'Arabie Saoudite pour remplacer un ex-Ballon d'or ?

17:00
LIVE : Anderlecht ne trouve pas la faille (1-0) Live

LIVE : Anderlecht ne trouve pas la faille (1-0)

14:54
La course au titre est-elle déjà jouée ? Hein Vanhaezebrouck pointe un élément important Analyse

La course au titre est-elle déjà jouée ? Hein Vanhaezebrouck pointe un élément important

15:55
1
Un éphémère Diable sous Tedesco dans le viseur du Club de Bruges

Un éphémère Diable sous Tedesco dans le viseur du Club de Bruges

16:20
Première défaite pour Vitor Bruno : Anderlecht piégé à Beveren

Première défaite pour Vitor Bruno : Anderlecht piégé à Beveren

15:25
3
Quels changements chez les Rouches ? Voici les compositions probables de Malines - Standard

Quels changements chez les Rouches ? Voici les compositions probables de Malines - Standard

07:00
Accord de principe pour un Diable rouge se rapproche d'un transfert à l'OGC Nice, mais dispose aussi d'un plan B

Accord de principe pour un Diable rouge se rapproche d'un transfert à l'OGC Nice, mais dispose aussi d'un plan B

15:15
Un ancien grand espoir d'Anderlecht va rebondir en Challenger Pro League

Un ancien grand espoir d'Anderlecht va rebondir en Challenger Pro League

14:45
Un ancien du Standard victime d'un accident de voiture : "La douleur était atroce"

Un ancien du Standard victime d'un accident de voiture : "La douleur était atroce"

11:40
Première titularisation pour une recrue : le onze d'Anderlecht face à Beveren

Première titularisation pour une recrue : le onze d'Anderlecht face à Beveren

12:40
Un ancien chouchou des supporters des Diables rouges veut se recaser en Arabie Saoudite

Un ancien chouchou des supporters des Diables rouges veut se recaser en Arabie Saoudite

13:45
Olivier Deschacht garde son franc-parler : "Ce sont des supporters de la victoire"

Olivier Deschacht garde son franc-parler : "Ce sont des supporters de la victoire"

12:30
Fernandez-Pardo refuse de jouer un match amical pour forcer son départ de Lille

Fernandez-Pardo refuse de jouer un match amical pour forcer son départ de Lille

13:15
1
Bienvenue en France : Thorgan Hazard suspendu contre le PSG...à cause de ses derniers déboires avec Anderlecht

Bienvenue en France : Thorgan Hazard suspendu contre le PSG...à cause de ses derniers déboires avec Anderlecht

12:00
Qui pour remplacer Joël Ito ? Les compositions probables de La Louvière - Gand

Qui pour remplacer Joël Ito ? Les compositions probables de La Louvière - Gand

11:00
Anderlecht attendu de pied ferme par deux de ses anciens : "Je veux aussi marquer en D1A"

Anderlecht attendu de pied ferme par deux de ses anciens : "Je veux aussi marquer en D1A"

10:30
2
"Quand la proposition est arrivée..." : déjà décisif à l'Union, Hervé Koffi raconte son retour en Pro League Réaction

"Quand la proposition est arrivée..." : déjà décisif à l'Union, Hervé Koffi raconte son retour en Pro League

10:00
2
"À quoi pensais-je? Je ne devrais pas le dire à la télé" : un entraîneur de Pro League déjà sous pression

"À quoi pensais-je? Je ne devrais pas le dire à la télé" : un entraîneur de Pro League déjà sous pression

09:00
Officiel : Laurent Koscielny attire un ancien grand espoir de Bruges en Ligue 1

Officiel : Laurent Koscielny attire un ancien grand espoir de Bruges en Ligue 1

09:30
L'un des promus va frapper fort et attirer un joueur de l'Ajax Amsterdam

L'un des promus va frapper fort et attirer un joueur de l'Ajax Amsterdam

08:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 2
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Courtrai KV Courtrai 0-3 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-3 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 1-0 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 La Gantoise La Gantoise
KV Malines KV Malines 2-3 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 0-0 Charleroi Charleroi

Dernières réactions

Sead08 Sead08 a propos de Un profil "N'Golo Kanté", ex-coéquipier de Samuel Bastien : qui est Ryan Fosso, nouveau numéro 6 du Standard ? El Malvario El Malvario a propos de "Anderlecht doit titiller le Club de Bruges et surtout terminer deuxième devant l’Union" Eric Stevens Eric Stevens a propos de David Hubert très déçu par son Union : "Il faut pouvoir se dire les choses..." Eric Stevens Eric Stevens a propos de 🎥 Le but contre l'Union aurait-il dû être validé ? "Je ne comprends pas" Union 60 Union 60 a propos de Le bel hommage de NAC Breda pour le décès de la fille du frère d'un attaquant de Pro League Sead08 Sead08 a propos de Visite médicale ratée pour Thomas Henry ! Sead08 Sead08 a propos de Un moyen de forcer son départ de Charleroi ? Parfait Guiagon sous certificat médical Pogi Pogi a propos de Les larmes d'Adriano Bertaccini, un signe clair ? Vitor Bruno s'exprime Union 60 Union 60 a propos de L'Union augmente son offre et veut faire d'un Belge le successeur d'Anan Khalaili Davgn Davgn a propos de Arne Engels tiendrait son transfert après deux saisons en Écosse... mais la destination peut surprendre Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved