Une absence qui fait parler : pourquoi Marco Ilaimaharitra n'est pas sur la feuille de Malines - Standard

Petite surprise, au Standard : Marco Ilaimaharitra ne figure même pas sur la feuille de match pour le déplacement à Malines de ce dimanche soir. Pas d'absence diplomatique pour le médian défensif malgache, victime d'une petite blessure ce samedi à l'entraînement.

Le Standard se déplace à Malines, ce dimanche dans le cadre de la deuxième journée de Jupiler Pro League. Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard effectue un seul changement dans son onze de base.

Et ce changement est forcé, nous rapporte-t-on. Marco Ilaimaharitra ne figure ni dans le onze de base, ni sur le banc, mais il ne s'agit pas ici d'une absence diplomatique liée à l'arrivée de Ryan Fosso et donc à un potentiel départ.

En effet, le médian défensif malgache a subi une légère blessure, ce samedi à l'entraînement, et n'était pas en mesure de tenir sa place. Rien de bien grave, à première vue, mais de la prévention dans le staff des Rouches.

Pourquoi Marco Ilaimaharitra n'est pas sur la feuille de match de Malines - Standard

Dans l'entrejeu, c'est Rayan Touzghar qui remplace le joueur de 31 ans, qui avait quitté la pelouse de Sclessin sous les huées à la 90+1e minute la semaine dernière.

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Le reste de la sélection est la même que celle qui avait partagé l'enjeu face au Cercle de Bruges, à l'exception donc de Ryan Fosso, présent dans le noyau pour la première fois après son arrivée du Sturm Graz pendant la semaine.