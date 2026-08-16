Date: 16/08/2026 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 2
Stade: Achter de Kazerne

LIVE : Malines entretient l'espoir

Une belle affiche entre Malines et le Standard en cette fin de deuxième journée de Jupiler Pro League. Suivez cette rencontre en direct commenté sur Walfoot.be, puis retrouvez les différentes réactions et analyses dans la foulée.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   90+8' 37" 
Loïc Woos depuis Malines
90+7
 Dernier corner pour Malines, qui réclame un penalty
90+6
 Coup-franc de Malines sur le poteau !
90+3
 Malines pousse dans le temps additionnel
90
 Il y aura 6 minutes de temps additionnel.
90
 Van Brederoede transforme le penalty, 2-3 !
89
 remplacé Gustav Mortensen
remplaçant Tobias Mohr
89

But 		But de Myron van Brederode (Coup de pied de réparation)
88
 Faute de main de Fosso dans le rectangle et penalty pour Malines
87

Coup de pied de réparation 		Penalty pour KV Malines
82
 Le troisième but du Standard a mis Malines K.O.
80
 remplacé Therence Koudou
remplaçant Adeshina Ayodele
80
 remplacé Dennis Praet
remplaçant Bilal Bafdili
75
 Encore un quart d'heure dans cette rencontre
75
 remplacé Luc Marijnissen
remplaçant Ian Struyf
70
 remplacé Alexis Trouillet
remplaçant Timothée NKada
70
 remplacé Bernard Nguene
remplaçant Daan Dierckx
66
 Goooooal pour le Standard !
Le Standard reprend deux buts d'avance alors que ça se compliquait depuis quelques minutes ! Relais entre Abid et Nielsen, et très belle frappe croisée du Verviétois, qui fait donc 1-3 !
66

But 		But de Adnane Abid
62
 remplacé Marlon Fossey
remplaçant Henry Lawrence
62
 remplacé Rayan Touzghar
remplaçant Ryan Fosso
60
 Très mauvaise passe de Decoene, Abid remonte le ballon mais n'en profite pas
57
 Débordement d'Abid et centre en retrait, la reprise de Touzghar est contrée en corner
56
 Occasion pour Malines après que Mortensen soit encore dépassé sur son côté gauche, elle ne donne rien
54
 Débats équilibrés dans ce début de seconde période après la grosse frappe de Marsa
46
 remplacé Dikeni Salifou
remplaçant Benito Raman
46
 La latte de Marsa !
Grosse frappe de Marsa sur un second ballon, qui trouve la latte d'Epolo
46
 C'est reparti ici à Malines


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45+5
 Goooooooal pour Malines !
La défense du Standard prise à défaut, centre de Mbasi et reprise victorieuse de Koudou, c'est 1-2 au repos !
45+4

But 		But de Therence Koudou
45
 Il y aura 4 minutes de temps additionnel.
43
 Nielsen dévisse de loin
43
 Contre-attaque éclair du Standard, Ayensa trouve Miras
38
 remplacé Leo Hjelde
remplaçant Cedric Van Meirvenne
37
 Hjelde est sorti sur civière, Van Meirvenne va monter
36
 Terrible pour Hjelde qui retombe très mal après un duel avec Fossey et qui semble s'être déboité la rotule. La civière arrive
33
  Carte jaune pour Gustav Mortensen
33
 Jaune pour Vincent Euvrard.
32
 Malines réagit, Koudou est contré, Marsa trouve le petit filet
25
 Goaaaaaaaaal pour le Standard !
Le break des Rouches ! Nielsen récupère dans les pieds de Hammar et donne à Abid, qui court vingt mètres puis arme du pied droit depuis l'entrée du rectangle, dans le goal !
24

But 		But de Adnane Abid
18
 Nguene croque une reprise du gauche dans le rectangle, mais les occasions restent dans le même camp
15
 Le Standard reste dans le camp de Malines, qui est à la peine dans ce début de rencontre
9
 Gooooooooal pour le Standard !
La troisième est la bonne ! Nouveau centre de Fossey, c'est Nguene qui est dans la bonne zone pour le reprendre du droit, après avoir contrôlé du gauche, et faire 0-1 !
9

But 		But de Bernard Nguene
9
 Et Miras encore
Ayensa dévie au premier poteau le corner de Touzghar, Miras est encore attentif
8
 Ayensa !
La première grosse occasion de la rencontre est pour le Standard ! Encore un bon relais entre Nielsen, Fossey et Nguene sur la droite, le centre de l'Américain trouve Ayensa, il faut une belle parade de Miras
7
 Deux ou troisième ballon perdu par Trouillet, déjà, en transition
5
 Ballon dans la profondeur de Nielsen pour Fossey, signalé hors jeu
3
 Bon relais entre Abid et Nguene, le centre de Fossey ne trouve pas preneur
1
 Mise en jeu du Standard, c'est parti !
1
 KV Malines - Standard: 0-0
18:29
 Les joueurs viennent de faire leur entrée sur la pelouse


17:38
 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre la rencontre entre Malines et le Standard en direct commenté
KV Malines (KV Malines - Standard)
KV Malines: Nacho Miras - Massimo Decoene - Luc Marijnissen - Leo Hjelde - Therence Koudou - Fredrik Hammar - Dikeni Salifou - Jose Marsa - Dennis Praet - Myron van Brederode - Malcolm Lohunanu-Mbasi
Banc: Adeshina Ayodele - Ortwin De Wolf - Maxim Kireev - Bilal Bafdili - Benito Raman - Cedric Van Meirvenne - Ian Struyf - Kobe Corbanie - Axel Willockx - Amine Ouahabi

Standard (KV Malines - Standard)
Standard: Matthieu Epolo - Marlon Fossey - Ibe Hautekiet - Ibrahim Karamoko - Gustav Mortensen - Rayan Touzghar - Casper Nielsen - Alexis Trouillet - Bernard Nguene - Dennis-Yerai Eckert Ayensa - Adnane Abid
Banc: Tobias Mohr - Salieu Drammeh - Henry Lawrence - Sylvester Jasper - Lucas Pirard - Daan Dierckx - Timothée NKada - Bruny Nsimba - Ryan Fosso
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KV Malines KV Malines
Miras Nacho 90' 6.4 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Decoene Massimo 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 37/49 (75.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 4/10 (40%)
Plus de stats
Marijnissen Luc 75' 6.1 -
  • Précision des passes: 30/42 (71.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Hjelde Leo 38' 5.3 -
  • Précision des passes: 16/23 (69.6%)
  • Précision des longs ballons: 3/8 (37.5%)
Plus de stats
Koudou Therence 80' 7.6 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 24/32 (75%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Hammar Fredrik 90' 5.6 -
  • Précision des passes: 27/40 (67.5%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Salifou Dikeni 45' 5.8 -
  • Précision des passes: 9/12 (75%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Marsa Jose 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 31/40 (77.5%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Praet Dennis 80' 6.0 -
  • Précision des passes: 28/36 (77.8%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
van Brederode Myron 90' 5.9 -
  • Précision des passes: 27/35 (77.1%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 1/7 (14.3%)
Plus de stats
Lohunanu-Mbasi Malcolm A 90' 6.6 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Banc
Ayodele Adeshina 10' -
De Wolf Ortwin 0'  
Kireev Maxim 0'  
Bafdili Bilal 10' -
Raman Benito 45' 6.3 -
  • Précision des passes: 3/6 (50%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Van Meirvenne Cedric 52' 6.6 -
  • Précision des passes: 17/18 (94.4%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Struyf Ian 15' 5.9 -
Plus de stats
Corbanie Kobe 0'  
Willockx Axel 0'  
Ouahabi Amine 0'  
 

Standard Standard
Epolo Matthieu 90' 6.0 -
  • Précision des passes: 17/34 (50%)
  • Précision des longs ballons: 6/22 (27.3%)
Plus de stats
Fossey Marlon A 62' 6.9 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 14/18 (77.8%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Hautekiet Ibe 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 23/28 (82.1%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Karamoko Ibrahim 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 28/34 (82.4%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Mortensen Gustav   89' 6.3 -
  • Précision des passes: 22/27 (81.5%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Touzghar Rayan 62' 6.8 -
  • Précision des passes: 29/35 (82.9%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Nielsen Casper A A 90' 7.2 -
  • Assists: 2
  • Précision des passes: 22/38 (57.9%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
  • Ballons perdus: 24
Plus de stats
Trouillet Alexis 70' 6.5 -
  • Précision des passes: 36/46 (78.3%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Nguene Bernard 70' 7.9 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 13/16 (81.3%)
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Dribbles réussis: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Eckert Ayensa Dennis-Yerai 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 11/19 (57.9%)
  • Tirs cadrés: 3/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Abid Adnane ⚽ ⚽ 90' 9.7 -
  • Buts: 2
  • Précision des passes: 21/27 (77.8%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Banc
Mohr Tobias 1'  
Drammeh Salieu 0'  
Lawrence Henry 28' 6.4 -
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Jasper Sylvester 0'  
Pirard Lucas 0'  
Dierckx Daan 20' 6.3 -
Plus de stats
NKada Timothée 20' 6.5 -
Plus de stats
Nsimba Bruny 0'  
Fosso Ryan 28' 6.2 -
  • Précision des passes: 6/11 (54.5%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats

présentation (du match)

Deux outsiders de la course à l'Europe : suivez Malines - Standard en direct commenté
depuis Malines
| Commentaire
Deux outsiders de la course à l'Europe : suivez Malines - Standard en direct commenté

Une belle affiche entre Malines et le Standard en cette fin de deuxième journée de Jupiler Pro League. Suivez cette rencontre en direct commenté sur Walfoot.be, puis retrouvez les différentes réactions et analyses dans la foulée.

Suite de la deuxième journée de Jupiler Pro League, ce dimanche derrière les casernes, avec une affiche entre Malines et le Standard, deux formations qui ne sont pas parvenues à s'imposer lors de la journée inaugurale.

Malines a même été battu sur la pelouse de La Gantoise, en ne rassurant pas vraiment, tandis que le Standard avait, lui, été rejoint dans les dernières minutes contre le Cercle après une plutôt bonne prestation d'ensemble, mais après avoir sérieusement péché à la finition.

Sixième la saison dernière à l'issue des Champions Play-Offs, le KaVé aimerait à nouveau se mêler à la lutte aux places européennes, mais aura bon nombre d'autres prétendants sur son chemin... dont son adversaire de ce dimanche.

Deux outsiders de la course à l'Europe

Avec un excellent bilan à l'extérieur la saison dernière, c'est dans son stade que le Standard avait manqué le Top 6 lors du défunt exercice. En dehors de leurs bases, les Rouches s'étaient montrés redoutables via un jeu de transitions rapides que l'on pourrait revoir cette saison.

Malines et le Standard, deux équipes qui veulent débloquer leur compteur de victoires et jouer les trouble-fêtes dans la course à l'Europe. Une belle affiche, à suivre en direct commenté sur Walfoot.be (coup d'envoi à 18h30).

Jupiler Pro League

 Journée 2
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Courtrai KV Courtrai 0-3 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-3 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 1-0 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 La Gantoise La Gantoise
KV Malines KV Malines 2-3 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 0-0 Charleroi Charleroi
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