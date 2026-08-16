LIVE : Malines entretient l'espoir

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Loïc Woos depuis Malines
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90+7
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Dernier corner pour Malines, qui réclame un penalty
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90+6
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Coup-franc de Malines sur le poteau !
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90+3
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Malines pousse dans le temps additionnel
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90
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Il y aura 6 minutes de temps additionnel.
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90
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Van Brederoede transforme le penalty, 2-3 !
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89
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Gustav Mortensen
Tobias Mohr
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89
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But de Myron van Brederode (Coup de pied de réparation)
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88
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Faute de main de Fosso dans le rectangle et penalty pour Malines
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87
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Penalty pour KV Malines
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82
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Le troisième but du Standard a mis Malines K.O.
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80
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Therence Koudou
Adeshina Ayodele
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80
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Dennis Praet
Bilal Bafdili
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75
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Encore un quart d'heure dans cette rencontre
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75
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Luc Marijnissen
Ian Struyf
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70
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Alexis Trouillet
Timothée NKada
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70
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Bernard Nguene
Daan Dierckx
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66
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Goooooal pour le Standard !
Le Standard reprend deux buts d'avance alors que ça se compliquait depuis quelques minutes ! Relais entre Abid et Nielsen, et très belle frappe croisée du Verviétois, qui fait donc 1-3 !
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66
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But de Adnane Abid
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62
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Marlon Fossey
Henry Lawrence
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62
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Rayan Touzghar
Ryan Fosso
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60
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Très mauvaise passe de Decoene, Abid remonte le ballon mais n'en profite pas
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57
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Débordement d'Abid et centre en retrait, la reprise de Touzghar est contrée en corner
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56
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Occasion pour Malines après que Mortensen soit encore dépassé sur son côté gauche, elle ne donne rien
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54
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Débats équilibrés dans ce début de seconde période après la grosse frappe de Marsa
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46
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Dikeni Salifou
Benito Raman
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46
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La latte de Marsa !
Grosse frappe de Marsa sur un second ballon, qui trouve la latte d'Epolo
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46
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C'est reparti ici à Malines
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Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
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45+5
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Goooooooal pour Malines !
La défense du Standard prise à défaut, centre de Mbasi et reprise victorieuse de Koudou, c'est 1-2 au repos !
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45+4
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But de Therence Koudou
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45
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Il y aura 4 minutes de temps additionnel.
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43
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Nielsen dévisse de loin
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43
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Contre-attaque éclair du Standard, Ayensa trouve Miras
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38
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Leo Hjelde
Cedric Van Meirvenne
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37
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Hjelde est sorti sur civière, Van Meirvenne va monter
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36
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Terrible pour Hjelde qui retombe très mal après un duel avec Fossey et qui semble s'être déboité la rotule. La civière arrive
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33
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Carte jaune pour Gustav Mortensen
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33
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Jaune pour Vincent Euvrard.
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32
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Malines réagit, Koudou est contré, Marsa trouve le petit filet
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25
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Goaaaaaaaaal pour le Standard !
Le break des Rouches ! Nielsen récupère dans les pieds de Hammar et donne à Abid, qui court vingt mètres puis arme du pied droit depuis l'entrée du rectangle, dans le goal !
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24
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But de Adnane Abid
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18
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Nguene croque une reprise du gauche dans le rectangle, mais les occasions restent dans le même camp
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15
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Le Standard reste dans le camp de Malines, qui est à la peine dans ce début de rencontre
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9
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Gooooooooal pour le Standard !
La troisième est la bonne ! Nouveau centre de Fossey, c'est Nguene qui est dans la bonne zone pour le reprendre du droit, après avoir contrôlé du gauche, et faire 0-1 !
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9
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But de Bernard Nguene
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9
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Et Miras encore
Ayensa dévie au premier poteau le corner de Touzghar, Miras est encore attentif
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8
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Ayensa !
La première grosse occasion de la rencontre est pour le Standard ! Encore un bon relais entre Nielsen, Fossey et Nguene sur la droite, le centre de l'Américain trouve Ayensa, il faut une belle parade de Miras
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7
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Deux ou troisième ballon perdu par Trouillet, déjà, en transition
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5
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Ballon dans la profondeur de Nielsen pour Fossey, signalé hors jeu
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3
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Bon relais entre Abid et Nguene, le centre de Fossey ne trouve pas preneur
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1
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Mise en jeu du Standard, c'est parti !
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1
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KV Malines - Standard: 0-0
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18:29
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Les joueurs viennent de faire leur entrée sur la pelouse
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17:38
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Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre la rencontre entre Malines et le Standard en direct commenté
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KV Malines:
Nacho Miras
- Massimo Decoene
- Luc Marijnissen
- Leo Hjelde
- Therence Koudou
- Fredrik Hammar
- Dikeni Salifou
- Jose Marsa
- Dennis Praet
- Myron van Brederode
- Malcolm Lohunanu-Mbasi
Banc:
Adeshina Ayodele
- Ortwin De Wolf
- Maxim Kireev
- Bilal Bafdili
- Benito Raman
- Cedric Van Meirvenne
- Ian Struyf
- Kobe Corbanie
- Axel Willockx
- Amine Ouahabi
Standard:
Matthieu Epolo
- Marlon Fossey
- Ibe Hautekiet
- Ibrahim Karamoko
- Gustav Mortensen
- Rayan Touzghar
- Casper Nielsen
- Alexis Trouillet
- Bernard Nguene
- Dennis-Yerai Eckert Ayensa
- Adnane Abid
Banc:
Tobias Mohr
- Salieu Drammeh
- Henry Lawrence
- Sylvester Jasper
- Lucas Pirard
- Daan Dierckx
- Timothée NKada
- Bruny Nsimba
- Ryan Fosso