LIVE : Malines entretient l'espoir

Une belle affiche entre Malines et le Standard en cette fin de deuxième journée de Jupiler Pro League. Suivez cette rencontre en direct commenté sur Walfoot.be, puis retrouvez les différentes réactions et analyses dans la foulée.

Suite de la deuxième journée de Jupiler Pro League, ce dimanche derrière les casernes, avec une affiche entre Malines et le Standard, deux formations qui ne sont pas parvenues à s'imposer lors de la journée inaugurale.

Malines a même été battu sur la pelouse de La Gantoise, en ne rassurant pas vraiment, tandis que le Standard avait, lui, été rejoint dans les dernières minutes contre le Cercle après une plutôt bonne prestation d'ensemble, mais après avoir sérieusement péché à la finition.

Sixième la saison dernière à l'issue des Champions Play-Offs, le KaVé aimerait à nouveau se mêler à la lutte aux places européennes, mais aura bon nombre d'autres prétendants sur son chemin... dont son adversaire de ce dimanche.

Deux outsiders de la course à l'Europe

Avec un excellent bilan à l'extérieur la saison dernière, c'est dans son stade que le Standard avait manqué le Top 6 lors du défunt exercice. En dehors de leurs bases, les Rouches s'étaient montrés redoutables via un jeu de transitions rapides que l'on pourrait revoir cette saison.

Malines et le Standard, deux équipes qui veulent débloquer leur compteur de victoires et jouer les trouble-fêtes dans la course à l'Europe. Une belle affiche, à suivre en direct commenté sur Walfoot.be (coup d'envoi à 18h30).