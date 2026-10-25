Florucz pour suppléer Biondic, Ait El Hadj titulaire ? Les compos probables d'Union - Cercle

L'Union Saint-Gilloise reçoit le Cercle de Bruges. David Hubert retrouve plusieurs de ses blessés...mais perd d'autres de ses cadres.

L'Union Saint-Gilloise reste sur une victoire assez nette contre l'Hapoel Beer Sheva en Europa League (4-0). Mais le match a fait des dégâts, avec les sorties sur blessure de Mateo Biondic, puis Darius Olaru.

Au rayon des bonnes nouvelles, Ross Sykes a fait son retour sur le banc pour la première fois depuis sa blessure contre Bodo Glimt et tout début de saison. Kevin Rodriguez est quant à lui monté au jeu. Mais c'est bien Raul Florucz qui devrait être titulaire contre le Cercle de Bruges cette après-midi.

Le Cercle bien mal en point

En face, les Groen en Zwart sont derniers avec trois petits points au compteur. Malgré les anciens Unioistes que sont Dante Vanzeir et Lazare Amani, ils n'ont toujours pas décroché la moindre victoire cette saison.

Au Parc Duden, Lars Friis sera encore privé de Joel Ndala, l'un des joueurs les plus prometteurs du noyau. L'ailier anglais de 20 ans est blessé au genou. Le Cercle pourrait ainsi s'aligner avec l'équipe qui était passée proche de l'emporter contre Anderlecht il y a deux semaines.

Les compositions probables :

Union : Koffi - Chibani, Sylla, Havenaar - Patris, Van de Perre, Zeneli, Ait El Hadj, Guilherme - Mofokeng, Florucz





Cercle de Bruges : Coucke - Magnée, Kakou, Kondo, Konaté - Le Roux, Van der Bruggen - Hermann, Akinsola, Ngoura, Manneh