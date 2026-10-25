Suis Union SG - Cercle de Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 19:15.
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Date: 25/10/2026 19:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 9
Stade: Joseph Marien stadion
Florucz pour suppléer Biondic, Ait El Hadj titulaire ? Les compos probables d'Union - Cercle
Florucz pour suppléer Biondic, Ait El Hadj titulaire ? Les compos probables d'Union - Cercle
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise reçoit le Cercle de Bruges. David Hubert retrouve plusieurs de ses blessés...mais perd d'autres de ses cadres.

L'Union Saint-Gilloise reste sur une victoire assez nette contre l'Hapoel Beer Sheva en Europa League (4-0). Mais le match a fait des dégâts, avec les sorties sur blessure de Mateo Biondic, puis Darius Olaru.

Au rayon des bonnes nouvelles, Ross Sykes a fait son retour sur le banc pour la première fois depuis sa blessure contre Bodo Glimt et tout début de saison. Kevin Rodriguez est quant à lui monté au jeu. Mais c'est bien Raul Florucz qui devrait être titulaire contre le Cercle de Bruges cette après-midi.

Le Cercle bien mal en point

En face, les Groen en Zwart sont derniers avec trois petits points au compteur. Malgré les anciens Unioistes que sont Dante Vanzeir et Lazare Amani, ils n'ont toujours pas décroché la moindre victoire cette saison.

Au Parc Duden, Lars Friis sera encore privé de Joel Ndala, l'un des joueurs les plus prometteurs du noyau. L'ailier anglais de 20 ans est blessé au genou. Le Cercle pourrait ainsi s'aligner avec l'équipe qui était passée proche de l'emporter contre Anderlecht il y a deux semaines.

Les compositions probables :

Union : Koffi - Chibani, Sylla, Havenaar - Patris, Van de Perre, Zeneli, Ait El Hadj, Guilherme - Mofokeng, Florucz

Cercle de Bruges : Coucke - Magnée, Kakou, Kondo, Konaté - Le Roux, Van der Bruggen - Hermann, Akinsola, Ngoura, Manneh

Prono Union SG - Cercle de Bruges

Union SG gagne
Union SG Union SG gagne Partage Cercle de Bruges Cercle de Bruges gagne
96.34% 2.44% 1.22%
Les plus populaires
3-0
(64x)		 2-0
(62x)		 3-1
(54x)

Comparatif Union SG - Cercle de Bruges

Classement

4
17

Points

20
3

Gagner

6
0

Perdre

0
5

Buts inscrits

22
9

Buts reçus

4
16

Cartes jaunes

14
11

Cartes rouges

1
0

face-à-face remportés

13
6
6
26/12 16:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
22/11 16:00 Union SG Union SG 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
08/12 16:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-0 Union SG Union SG
27/10 19:15 Union SG Union SG 1-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
19/05 13:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Union SG Union SG
07/04 13:30 Union SG Union SG 2-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
03/12 19:15 Union SG Union SG 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
24/09 16:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-2 Union SG Union SG
18/01 18:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
09/10 21:00 Union SG Union SG 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
08/01 13:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-4 Union SG Union SG
18/12 18:30 Union SG Union SG 3-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
02/10 18:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-3 Union SG Union SG
04/05 20:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-3 Union SG Union SG
30/03 20:00 Union SG Union SG 3-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
17/02 17:00 Union SG Union SG 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
02/12 20:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-2 Union SG Union SG
29/09 20:30 Union SG Union SG 1-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
11/08 20:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-0 Union SG Union SG
10/02 20:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-1 Union SG Union SG
03/12 17:00 Union SG Union SG 1-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
09/10 16:00 Union SG Union SG 3-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
10/09 20:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-1 Union SG Union SG
11/03 20:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
18/10 15:00 Union SG Union SG 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges

Jupiler Pro League

 Journée 9
KV Courtrai KV Courtrai 23/10 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 3-0 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 2-2 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 4-4 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 13:30 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 16:00 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 18:30 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 19:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
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