LIVE : le Standard égalise à la surprise générale à Genk !

|
|
Loïc Woos depuis la Cegeka Arena
|
|
71
|
Mortensen contre Ito
|
70
|
Benjamin Tahirovic
Aaron Bibout
|
|
70
|
|
69
|
Touzghar et Ayensa contrés, le Standard reprend des couleurs !
|
65
|
But de Andi Zeqiri (Ibe Hautekiet)
|
65
|
Gooooooooooooooal pour le Standard !
C'est évidemment totalement contre le cours du jeu ! Ballon brossé d'Abid au deuxième poteau pour Hautekiet, qui remise de la tête pour Zeqiri, qui inscrit le 1-1 !
|
64
|
Noah Adedeji-Sternberg
Ayumu Yokoyama
|
62
|
Carte jaune pour Alexis Trouillet
Trouillet fautif sur Heymans et averti
|
|
58
|
Carte jaune pour Bryan Heynen
Heynen arrête un contre de Touzghar et est averti
|
55
|
Frappe de Heymans, à côté
|
52
|
Centre d'Adedeji et frappe de Heymans, contrée par Lavalée
|
50
|
Centre d'Ito pour Heymans, qui ne peut conclure devant Hautekiet
|
49
|
Contre d'Abid qui trouve Zeqiri, le Suisse ne parvient pas à centrer
|
47
|
Fosso, Karamoko et Mohr cèdent leur place à Mortensen, Touzghar et Zeqiri
|
47
|
Trois changements au Standard pour la deuxième période !
|
46
|
Ryan Fosso
Andi Zeqiri
|
46
|
Ibrahim Karamoko
Rayan Touzghar
|
46
|
Tobias Mohr
Gustav Mortensen
|
|
45+20
|
C'est la pause, le Standard est mené et est en infériorité numérique
|
|
Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
|
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
|5
|Coups de coin
|1
|3
|Hors-jeu
|0
|337
|Total des passes
|130
|7
|Passes clés
|5
|284 (84.3%)
|Précision des passes
|80 (61.5%)
|3/8 (37.5%)
|Précision des centres
|3/3 (100%)
|14/28 (50%)
|Précision des longs ballons
|9/33 (27.3%)
|19 (50%)
|Duels gagnés
|19 (50%)
|4
|Tacles
|5
|3
|Interceptions
|5
|6
|Dégagements
|16
|4
|Fautes
|5
|4
|Coup de pied de but
|3
|
45+6
|
Frappe enroulée de Tahirovic, hors cadre
|
45+5
|
Genk fait tourner le ballon sans se montrer dangereux avant le repos
|
45
|
Il y aura 6 minutes de temps additionnel.
|
45
|
Frappe de Lavalée sur Fossey, et deuxième tentative au-dessus
|
43
|
Le Standard souffre logiquement à 10
|
41
|
Le coup-franc n'a rien donné. Pirard a été légèrement inquiété depuis sa montée au jeu.
|
36
|
Salieu Drammeh
Lucas Pirard
|
35
|
Durosinmi s'écartait du but, Epolo plonge, sa tête touche le genou de l'attaquant. Cela semble dur
|
|
34
|
|
33
|
Carte rouge pour Matthieu Epolo
Et c'est rouge pour Epolo ! Catastrophe pour le Standard !
|
32
|
Epolo n'est plus couché mais assis, mais est sonné
|
31
|
Contact entre Epolo et Duronsimi
Long ballon de Kongolo dans la profondeur vers Duronsimi, Epolo l'arrête en dehors du rectangle et reste au sol !
|
29
|
Le Standard défend ce corner en zone. Du deuxième au premier poteau, Fossey, Lavalée, Karamoko, Hautekiet et Mohr regardent Adedeji donner le corner, anticipent un centre (comme Epolo) et ne préoccupent par d'Ito dans le petit rectangle, qui reçoit le corner rentrant et ouvre le score
|
27
|
But de Junya Ito
|
27
|
Goooooooooal pour le Racing Genk
Et c'est encore une phase arrêtée ! Corner direct d'Adedeji repoussé sur la ligne par Epolo, Ito est à la bonne place dans le petit rectangle et fait 1-0
|
26
|
Longue touche de Heynen, Kongolo dévie vers Adedeji, qui gagne le corner
|
25
|
Ballon de Kayembe vers Duronsimi, Hautekiet le défend bien, comme depuis le début du match
|
23
|
Début de rencontre qui manque de qualité de la part des deux équipes
|
|
20
|
Ito contourne la défense du Standard et sert Adedeji qui ne peut faire la différence. Ito récupère et relance Adedeji, Karamoko protège le cuir, manque de se faire avoir, mais gagne tout de même le six mètres
|
19
|
... et qui l'enlève après un mauvais dégagement
|
18
|
Corner d'Ito capté par Epolo, qui a sorti la casquette
|
18
|
Intervention approximative de Hautekiet, frappe contrée d'Adedeji et corner
|
15
|
Mohr peut revenir sur la pelouse
|
15
|
|
14
|
Mohr a été soigné sur la pelouse et donc doit la quitter pendant une minute
|
12
|
Quelle occasion pour Genk !
Incompréhension dans la défense du Standard avec Lavalée pris de vitesse par Duronsimi, Mohr récupère le ballon, l'attaquant de Genk le presse mais lui adresse une semelle. Le joueur du Standard reste au sol, alors que Genk se procure une grosse occasion
|
9
|
Phase de possession limbourgeoise, le Standard est bien en place et tente de se projeter en contre, mais en manque un peu de justesse
|
5
|
Abid frappe depuis l'extérieur du rectangle, trop haut
|
|
5
|
Le Standard se présente bien dans un système à trois, ou cinq défenseurs
|
2
|
Carte jaune pour Ibrahim Karamoko
Karamoko en retard sur Heynen et déjà averti
|
1
|
Ayensa déjà !
Le Standard dangereux dès le coup d'envoi : long ballon vers Mohr, centre vers Ayensa qui reprend au premier poteau mais croise trop
|
1
|
Coup d'envoi pour le Standard à la Cegeka Arena
|
1
|
KRC Genk - Standard: 0-0
|
|
|
|
KRC Genk:
Lucca Kiaba Brughmans
- Kevin Amaro
- Josue Ndenge Kongolo
- Matte Smets
- Joris Kayembe
- Bryan Heynen
- Benjamin Tahirovic
- Junya Ito
- Daan Heymans
- Noah Adedeji-Sternberg
- Rafiu Durosinmi
Banc:
Tobe Leysen
- Christiaan Ravych
- Jeppe Erenbjerg
- Yaimar Medina
- Ibrahima Sory Bangoura
- Aaron Bibout
- Milan Roganovic
- Ayumu Yokoyama
- August De Wannemacker
Standard:
Matthieu Epolo
- Marlon Fossey
- Ibe Hautekiet
- Dimitri Lavalée
- Ibrahim Karamoko
- Tobias Mohr
- Alexis Trouillet
- Ryan Fosso
- Salieu Drammeh
- Dennis-Yerai Eckert Ayensa
- Adnane Abid
Banc:
Gustav Mortensen
- Andi Zeqiri
- Henry Lawrence
- Sylvester Jasper
- Lucas Pirard
- Marco Ilaimaharitra
- Daan Dierckx
- Bruny Nsimba
- Rayan Touzghar