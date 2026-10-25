Date: 25/10/2026 13:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 9
Stade: Cegeka Arena

LIVE : le Standard égalise à la surprise générale à Genk !

Genk et le Standard, deux équipes ayant des ambitions mais n'ayant pas vraiment réussi leur début de saison, sur le plan comptable du moins, s'affrontent ce dimanche en début d'après-midi à la Cegeka Arena. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   73' 30" 
Loïc Woos depuis la Cegeka Arena
71
 Mortensen contre Ito
70
 remplacé Benjamin Tahirovic
remplaçant Aaron Bibout
70
KRC Genk - Standard
69
 Touzghar et Ayensa contrés, le Standard reprend des couleurs !
65

But 		But de Andi Zeqiri (Ibe Hautekiet)
65
 Gooooooooooooooal pour le Standard !
C'est évidemment totalement contre le cours du jeu ! Ballon brossé d'Abid au deuxième poteau pour Hautekiet, qui remise de la tête pour Zeqiri, qui inscrit le 1-1 !
64
 remplacé Noah Adedeji-Sternberg
remplaçant Ayumu Yokoyama
62
  Carte jaune pour Alexis Trouillet
Trouillet fautif sur Heymans et averti
58
  Carte jaune pour Bryan Heynen
Heynen arrête un contre de Touzghar et est averti
55
 Frappe de Heymans, à côté
52
 Centre d'Adedeji et frappe de Heymans, contrée par Lavalée
50
 Centre d'Ito pour Heymans, qui ne peut conclure devant Hautekiet
49
 Contre d'Abid qui trouve Zeqiri, le Suisse ne parvient pas à centrer
47
 Fosso, Karamoko et Mohr cèdent leur place à Mortensen, Touzghar et Zeqiri
47
 Trois changements au Standard pour la deuxième période !
46
 remplacé Ryan Fosso
remplaçant Andi Zeqiri
46
 remplacé Ibrahim Karamoko
remplaçant Rayan Touzghar
46
 remplacé Tobias Mohr
remplaçant Gustav Mortensen
45+20
 C'est la pause, le Standard est mené et est en infériorité numérique


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
Stats Première mi-temps

Possession

72
28

Attaques

67
30

Attaques dangereuses

26
7

Total des tirs

9
5
0 4     4 0
3 2 0 1

Tirs cadrés

2
0

Tirs non-cadrés

4
4

Frappes arrêtées

3
1
5 Coups de coin 1
3 Hors-jeu 0
337 Total des passes 130
7 Passes clés 5
284 (84.3%) Précision des passes 80 (61.5%)
3/8 (37.5%) Précision des centres 3/3 (100%)
14/28 (50%) Précision des longs ballons 9/33 (27.3%)
19 (50%) Duels gagnés 19 (50%)
4 Tacles 5
3 Interceptions 5
6 Dégagements 16
4 Fautes 5
4 Coup de pied de but 3

45+6
 Frappe enroulée de Tahirovic, hors cadre
45+5
 Genk fait tourner le ballon sans se montrer dangereux avant le repos
45
 Il y aura 6 minutes de temps additionnel.
45
 Frappe de Lavalée sur Fossey, et deuxième tentative au-dessus
43
 Le Standard souffre logiquement à 10
41
 Le coup-franc n'a rien donné. Pirard a été légèrement inquiété depuis sa montée au jeu.
36
 remplacé Salieu Drammeh
remplaçant Lucas Pirard
35
 Durosinmi s'écartait du but, Epolo plonge, sa tête touche le genou de l'attaquant. Cela semble dur
34
KRC Genk - Standard
33
  Carte rouge pour Matthieu Epolo
Et c'est rouge pour Epolo ! Catastrophe pour le Standard !
32
 Epolo n'est plus couché mais assis, mais est sonné
31
 Contact entre Epolo et Duronsimi
Long ballon de Kongolo dans la profondeur vers Duronsimi, Epolo l'arrête en dehors du rectangle et reste au sol !
29
 Le Standard défend ce corner en zone. Du deuxième au premier poteau, Fossey, Lavalée, Karamoko, Hautekiet et Mohr regardent Adedeji donner le corner, anticipent un centre (comme Epolo) et ne préoccupent par d'Ito dans le petit rectangle, qui reçoit le corner rentrant et ouvre le score
27

But 		But de Junya Ito
27
 Goooooooooal pour le Racing Genk
Et c'est encore une phase arrêtée ! Corner direct d'Adedeji repoussé sur la ligne par Epolo, Ito est à la bonne place dans le petit rectangle et fait 1-0
26
 Longue touche de Heynen, Kongolo dévie vers Adedeji, qui gagne le corner
25
 Ballon de Kayembe vers Duronsimi, Hautekiet le défend bien, comme depuis le début du match
23
 Début de rencontre qui manque de qualité de la part des deux équipes
20
 Ito contourne la défense du Standard et sert Adedeji qui ne peut faire la différence. Ito récupère et relance Adedeji, Karamoko protège le cuir, manque de se faire avoir, mais gagne tout de même le six mètres
19
 ... et qui l'enlève après un mauvais dégagement
18
 Corner d'Ito capté par Epolo, qui a sorti la casquette
18
 Intervention approximative de Hautekiet, frappe contrée d'Adedeji et corner
15
 Mohr peut revenir sur la pelouse
15
KRC Genk - Standard
14
 Mohr a été soigné sur la pelouse et donc doit la quitter pendant une minute
12
 Quelle occasion pour Genk !
Incompréhension dans la défense du Standard avec Lavalée pris de vitesse par Duronsimi, Mohr récupère le ballon, l'attaquant de Genk le presse mais lui adresse une semelle. Le joueur du Standard reste au sol, alors que Genk se procure une grosse occasion
9
 Phase de possession limbourgeoise, le Standard est bien en place et tente de se projeter en contre, mais en manque un peu de justesse
5
 Abid frappe depuis l'extérieur du rectangle, trop haut
5
 Le Standard se présente bien dans un système à trois, ou cinq défenseurs
2
  Carte jaune pour Ibrahim Karamoko
Karamoko en retard sur Heynen et déjà averti
1
 Ayensa déjà !
Le Standard dangereux dès le coup d'envoi : long ballon vers Mohr, centre vers Ayensa qui reprend au premier poteau mais croise trop
1
 Coup d'envoi pour le Standard à la Cegeka Arena
1
 KRC Genk - Standard: 0-0



KRC Genk (KRC Genk - Standard)
KRC Genk: Lucca Kiaba Brughmans - Kevin Amaro - Josue Ndenge Kongolo - Matte Smets - Joris Kayembe - Bryan Heynen - Benjamin Tahirovic - Junya Ito - Daan Heymans - Noah Adedeji-Sternberg - Rafiu Durosinmi
Banc: Tobe Leysen - Christiaan Ravych - Jeppe Erenbjerg - Yaimar Medina - Ibrahima Sory Bangoura - Aaron Bibout - Milan Roganovic - Ayumu Yokoyama - August De Wannemacker

Standard (KRC Genk - Standard)
Standard: Matthieu Epolo - Marlon Fossey - Ibe Hautekiet - Dimitri Lavalée - Ibrahim Karamoko - Tobias Mohr - Alexis Trouillet - Ryan Fosso - Salieu Drammeh - Dennis-Yerai Eckert Ayensa - Adnane Abid
Banc: Gustav Mortensen - Andi Zeqiri - Henry Lawrence - Sylvester Jasper - Lucas Pirard - Marco Ilaimaharitra - Daan Dierckx - Bruny Nsimba - Rayan Touzghar
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KRC Genk KRC Genk
Kiaba Brughmans Lucca 90' 6.6 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Amaro Kevin 90' 7.3 -
  • Précision des passes: 41/47 (87.2%)
Plus de stats
Ndenge Kongolo Josue 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 83/87 (95.4%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Smets Matte 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 61/68 (89.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Kayembe Joris 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 55/64 (85.9%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Heynen Bryan   90' 6.0 -
  • Précision des passes: 23/39 (59%)
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
  • Ballons perdus: 25
Plus de stats
Tahirovic Benjamin 70' 6.6 -
  • Précision des passes: 47/52 (90.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
Plus de stats
Ito Junya 90' 8.1 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 23/28 (82.1%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Heymans Daan 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 24/35 (68.6%)
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Adedeji-Sternberg Noah 64' 6.8 -
  • Précision des passes: 18/21 (85.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Durosinmi Rafiu 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Leysen Tobe 0'  
Ravych Christiaan 0'  
Erenbjerg Jeppe 0'  
Medina Yaimar 0'  
Bangoura Ibrahima Sory 0'  
Bibout Aaron 20' -
Roganovic Milan 0'  
Yokoyama Ayumu 26' 6.5 -
Plus de stats
De Wannemacker August 0'  
 

Standard Standard
Epolo Matthieu   33' 5.1 -
  • Cartes rouges: 1
  • Arrêts: 0
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 2/9 (22.2%)
Plus de stats
Fossey Marlon 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Hautekiet Ibe A 90' 6.8 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 15/18 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Lavalée Dimitri 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 18/23 (78.3%)
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Karamoko Ibrahim   45' 5.7 -
  • Précision des passes: 15/22 (68.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Mohr Tobias 45' 6.9 -
  • Précision des passes: 1/10 (10%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des centres: 3/3 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/5 (0%)
Plus de stats
Trouillet Alexis   90' 6.5 -
  • Précision des passes: 20/23 (87%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Fosso Ryan 45' 6.2 -
  • Précision des passes: 7/12 (58.3%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Drammeh Salieu 36' 6.9 -
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Eckert Ayensa Dennis-Yerai 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 5/9 (55.6%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Abid Adnane 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 10/21 (47.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Mortensen Gustav 45' 6.3 -
  • Précision des passes: 5/8 (62.5%)
Plus de stats
Zeqiri Andi 45' 8.1 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Lawrence Henry 0'  
Jasper Sylvester 0'  
Pirard Lucas 54' 6.1 -
  • Précision des passes: 6/13 (46.2%)
  • Précision des longs ballons: 5/12 (41.7%)
Plus de stats
Ilaimaharitra Marco 0'  
Dierckx Daan 0'  
Nsimba Bruny 0'  
Touzghar Rayan 45' 6.4 -
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats

présentation (du match)

Le coup de l'an dernier pour le Standard au Racing Genk ?
Loïc Woos
depuis la Cegeka Arena
| Commentaire
Le coup de l'an dernier pour le Standard au Racing Genk ?
Photo: © photonews

Genk et le Standard, deux équipes ayant des ambitions mais n'ayant pas vraiment réussi leur début de saison, sur le plan comptable du moins, s'affrontent ce dimanche en début d'après-midi à la Cegeka Arena. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Belle affiche pour ouvrir ce dimanche de neuvième journée de Jupiler Pro League entre le Racing Genk et le Standard. Deux équipes qui se retrouvent déjà presque dos au mur au classement.

Respectivement septièmes et neuvièmes, Limbourgeois et Liégeois accusent déjà un petit retard dans la course au Top 5, et donc aux places européennes.

Qualifiées toutes deux en Coupe de Belgique sur le score de 2-0, les deux équipes se doivent donc de l'emporter pour se rapprocher de leur objectif.

Suivez Genk - Standard sur Walfoot.be

C'est encore plus vrai pour le Standard, qui doit mettre fin à une série de trois défaites consécutives en championnat. Ce ne sera toutefois pas facile à la Cegeka Arena, où Genk enregistre un bilan de trois victoires et un partage, pour onze buts marqués et trois encaissés en quatre matchs.

Les joueurs de Vincent Euvrard sont parfois capables de gros coups, comme quand ils s'étaient imposés 0-3 dans ce stade de Genk la saison dernière. Pourront-ils rééditer cette performance ? Réponse, en direct commenté, sur Walfoot.be en début d'après-midi.

Jupiler Pro League

 Journée 9
KV Courtrai KV Courtrai 23/10 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 3-0 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 2-2 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 4-4 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 16:00 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 18:30 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 19:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
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