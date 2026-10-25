LIVE : le Standard égalise à la surprise générale à Genk !

Loïc Woos depuis la Cegeka Arena



71

Mortensen contre Ito



70

Benjamin Tahirovic

Aaron Bibout





70







69

Touzghar et Ayensa contrés, le Standard reprend des couleurs !



65



But de Andi Zeqiri (Ibe Hautekiet)





65

Gooooooooooooooal pour le Standard !

C'est évidemment totalement contre le cours du jeu ! Ballon brossé d'Abid au deuxième poteau pour Hautekiet, qui remise de la tête pour Zeqiri, qui inscrit le 1-1 !



64

Noah Adedeji-Sternberg

Ayumu Yokoyama





62

Carte jaune pour Alexis Trouillet

Trouillet fautif sur Heymans et averti



58

Carte jaune pour Bryan Heynen

Heynen arrête un contre de Touzghar et est averti



55

Frappe de Heymans, à côté



52

Centre d'Adedeji et frappe de Heymans, contrée par Lavalée



50

Centre d'Ito pour Heymans, qui ne peut conclure devant Hautekiet



49

Contre d'Abid qui trouve Zeqiri, le Suisse ne parvient pas à centrer



47

Fosso, Karamoko et Mohr cèdent leur place à Mortensen, Touzghar et Zeqiri



47

Trois changements au Standard pour la deuxième période !



46

Ryan Fosso

Andi Zeqiri





46

Ibrahim Karamoko

Rayan Touzghar





46

Tobias Mohr

Gustav Mortensen





45+20

C'est la pause, le Standard est mené et est en infériorité numérique



Stats Première mi-temps Possession 72 28 Attaques 67 30 Attaques dangereuses 26 7 Total des tirs 9 5 0 4 4 0 3 2 0 1 Tirs cadrés 2 0 Tirs non-cadrés 4 4 Frappes arrêtées 3 1 5 Coups de coin 1 3 Hors-jeu 0 337 Total des passes 130 7 Passes clés 5 284 (84.3%) Précision des passes 80 (61.5%) 3/8 (37.5%) Précision des centres 3/3 (100%) 14/28 (50%) Précision des longs ballons 9/33 (27.3%) 19 (50%) Duels gagnés 19 (50%) 4 Tacles 5 3 Interceptions 5 6 Dégagements 16 4 Fautes 5 4 Coup de pied de but 3



45+6

Frappe enroulée de Tahirovic, hors cadre



45+5

Genk fait tourner le ballon sans se montrer dangereux avant le repos



45

Il y aura 6 minutes de temps additionnel.



45

Frappe de Lavalée sur Fossey, et deuxième tentative au-dessus



43

Le Standard souffre logiquement à 10



41

Le coup-franc n'a rien donné. Pirard a été légèrement inquiété depuis sa montée au jeu.



36

Salieu Drammeh

Lucas Pirard





35

Durosinmi s'écartait du but, Epolo plonge, sa tête touche le genou de l'attaquant. Cela semble dur



34







33

Carte rouge pour Matthieu Epolo

Et c'est rouge pour Epolo ! Catastrophe pour le Standard !



32

Epolo n'est plus couché mais assis, mais est sonné



31

Contact entre Epolo et Duronsimi

Long ballon de Kongolo dans la profondeur vers Duronsimi, Epolo l'arrête en dehors du rectangle et reste au sol !



29

Le Standard défend ce corner en zone. Du deuxième au premier poteau, Fossey, Lavalée, Karamoko, Hautekiet et Mohr regardent Adedeji donner le corner, anticipent un centre (comme Epolo) et ne préoccupent par d'Ito dans le petit rectangle, qui reçoit le corner rentrant et ouvre le score



27



But de Junya Ito





27

Goooooooooal pour le Racing Genk

Et c'est encore une phase arrêtée ! Corner direct d'Adedeji repoussé sur la ligne par Epolo, Ito est à la bonne place dans le petit rectangle et fait 1-0



26

Longue touche de Heynen, Kongolo dévie vers Adedeji, qui gagne le corner



25

Ballon de Kayembe vers Duronsimi, Hautekiet le défend bien, comme depuis le début du match



23

Début de rencontre qui manque de qualité de la part des deux équipes



20

Ito contourne la défense du Standard et sert Adedeji qui ne peut faire la différence. Ito récupère et relance Adedeji, Karamoko protège le cuir, manque de se faire avoir, mais gagne tout de même le six mètres



19

... et qui l'enlève après un mauvais dégagement



18

Corner d'Ito capté par Epolo, qui a sorti la casquette



18

Intervention approximative de Hautekiet, frappe contrée d'Adedeji et corner



15

Mohr peut revenir sur la pelouse



15







14

Mohr a été soigné sur la pelouse et donc doit la quitter pendant une minute



12

Quelle occasion pour Genk !

Incompréhension dans la défense du Standard avec Lavalée pris de vitesse par Duronsimi, Mohr récupère le ballon, l'attaquant de Genk le presse mais lui adresse une semelle. Le joueur du Standard reste au sol, alors que Genk se procure une grosse occasion



9

Phase de possession limbourgeoise, le Standard est bien en place et tente de se projeter en contre, mais en manque un peu de justesse



5

Abid frappe depuis l'extérieur du rectangle, trop haut



5

Le Standard se présente bien dans un système à trois, ou cinq défenseurs



2

Carte jaune pour Ibrahim Karamoko

Karamoko en retard sur Heynen et déjà averti



1

Ayensa déjà !

Le Standard dangereux dès le coup d'envoi : long ballon vers Mohr, centre vers Ayensa qui reprend au premier poteau mais croise trop



1

Coup d'envoi pour le Standard à la Cegeka Arena



1

KRC Genk - Standard: 0-0







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