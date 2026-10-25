🎥 Anderlecht aurait-il dû se retrouver à dix ? La décision de la VAR fait débat

Anderlecht était déjà mené 1-0 sur la pelouse de La Gantoise quand Léo Pétrot a commis une grosse faute sur Tibe De Vlieger. Le défenseur français n'a finalement reçu qu'une carte jaune pour ce geste mais n'a pas empêché le Sporting de plonger (3-0) face aux leaders de la compétition.

Léo Pétrot a continué son mouvement, la jambe levée, et a percuté Tibe De Vlieger de plein fouet au niveau de la poitrine. Il voulait évidemment jouer le ballon, mais cela n’en restait pas moins une faute grave.

L’arbitre Erik Lambrechts a immédiatement sorti le carton jaune, mais dans les tribunes gantoises, les supporters s’attendaient à davantage. Le message "vérification pour un carton rouge" est également apparu sur l’écran du stade.

😵 | Bij KAA Gent wouden ze een andere kleur zien, maar de VAR komt niet tussen. 🖥️❌ #GNTAND https://t.co/9V4CGfAb6t — DAZN België (@DAZN_BENL) October 25, 2026

Cependant, quelques minutes plus tard, M. Lambrechts n’a pas été appelé à consulter l’écran et il est apparu que le carton jaune était suffisant, au grand dam du public gantois, bien entendu.

Bruno n’aurait pas eu beaucoup de solutions

Léo Pétrot a donc échappé au carton rouge et c'est tant mieux pour Vitor Bruno qui aurait eu un problème en cas de renvoi prématuré au vestiaire de son défenseur français. En effet, sur le banc, les seuls défenseurs centraux susceptibles d’entrer en jeu étaient Ludwig Augustinsson et Marco Kana.



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Kaïs Barry qui évoluait au poste d’arrière droit pouvait toujours être repositionné dans l’axe en cas de besoin, tandis qu’Ali Maamar aurait alors pris sa place à droite.

De toute façon, ce fait de jeu n'a rien changé pour La Gantoise qui a encore marqué à deux autres reprises contre un Anderlecht pas assez fort ce dimanche soir.