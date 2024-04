Anderlecht "a oublié de jouer au football" et pourrait s'en mordre les doigts

Le RSC Anderlecht a concédé deux points sur la pelouse du Cercle de Bruges. Brian Riemer a tenté d'expliquer cette performance mi-figue mi-raisin.

Brian Riemer a vu ses joueurs très bien entamer leur rencontre, face à un Cercle qui a souvent eu du mal contre Anderlecht cette saison. "On menait au score, on suivait le plan à la perfection. C'était une très bonne première mi-temps de notre part", estime-t-il.

Du moins, une première demi-heure. "Après 30 minutes, nous avons déconnecté et oublié de jouer au football", reconnaît l'entraîneur du RSC Anderlecht. "Ils mettent un but un peu chanceux, sur un second ballon. Mais par après, en seconde période, nous avons paniqué".

Riemer ne s'en cache pas : "Nous avons offert une performance loin du niveau que nous devons atteindre. Mais en fin de match, nous sommes parvenus à nous remettre dans le match", souligne-t-il. "Nous aurions dû marquer".

Grâce à un grand Warleson, le Cercle a cependant tenu bon. "Nous venions ici pour gagner et nous ne l'avons pas fait. C'est difficile à expliquer, beaucoup de choses ont été difficiles à gérer. C'est dans la tête, en partie", concède Brian Riemer.

Ce point permet tout de même au RSCA de rester en tête du championnat à la faveur du demi-point arrondi en fin de phase classique. Mais alors que les Mauves doivent encore affronter l'Union et Bruges, ils peuvent aisément perdre leur courte avance...