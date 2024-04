Le MVP de la saison à Anderlecht restera-t-il cet été ?

Anderlecht est leader de ces Champions Play-offs. A 5 journées de la fin de la saison, ils sont favoris pour décrocher le titre.

Le Sporting d'Anderlecht est monté en puissance durant cette saison. Alors que le fond de jeu lors des premiers mois était préoccupant et que les résultats n'étaient pas satisfaisants, les Mauves ont pris en confiance et ont finalement été la seule équipe à tenir la cadence infernale imposée par l'Union.

Sauf que depuis la fin de la phase classique, c'est l'Union qui ne suit plus. Au plus grand plaisir des pensionnaires du Lotto Park, qui sont à 5 rencontres d'un premier titre national depuis 2017.

Anderlecht revient de loin

Anderlecht est encore très loin d'être couronné champion et on serait bien mal inspirés de déjà le considérer comme tel. Beaucoup de choses peuvent (vont ?) encore se passer dans ces Play-offs.

Mais quand on voit d'où Anderlecht vient, cela laisse une certaine impression. Revenons plus d'un an en arrière, à l'hiver de la saison 2022-2023. A l'époque, Anderlecht patauge au milieu du classement. Les résultats sous Felice Mazzù sont catastrophiques et le coach vient d'ailleurs d'être remercié.

Cela bouge énormément en interne. Le club passe sous pavillon danois. Suite à des soucis de santé, le directeur sportif Peter Verbecke prend ses distances. Pour le remplacer : Jesper Fredberg, accompagné par un compatriote qui s'installe sur le banc des Mauves : Brian Riemer.

Anders Dreyer a pris sa revanche

Anderlecht réalise un mercato hivernal ambitieux et recrute plusieurs joueurs de renom. Parmi eux, un certain Anders Dreyer. L'ailier droit danois quitte Midtjylland et signe pour plus de 4 millions d'euros à Bruxelles.

Ses premiers mois décoivent. Il éprouve quelques difficultés à s'adapter au football belge et au jeu d'une équipe en pleine mutation. Anderlecht termine la phase classique à la 11e place du classement général. Malgré le beau parcours en Conference League, la saison du RSCA est un échec cuisant.

Dreyer est l'un des joueurs qui concentre le plus de critiques et de frustation. Certains lui reprochent sa mauvaise prise de décision et même sa nonchalance. Il marque 5 buts et distribue 4 assists, un total considéré comme insuffisant.

Cette saison, à l'image de l'ensemble de l'équipe, Dreyer est monté progressivement en puissance. Bien plus efficace devant le but, il participe également à la construction du jeu. Ses 20 buts et 9 assists en 35 rencontres en témoignent : il est l'un des joueurs de la saison à Anderlecht. Buteur récemment contre Genk et auteur d'un but (et une passe décisive) contre le Cercle de Bruges, il marque également lors des matchs importants.

Anders Dreyer, vers un départ cet été ?

Sorti blessé face au Cercle, Dreyer pourrait manquer une partie des Play-offs. Anderlecht tremble déjà car tout le monde sait qu'il est devenu indispensable - il a d'ailleurs marqué près d'un tiers des buts du RSCA cette saison.

Suite à sa très bonne saison, Dreyer a été sélectionné pour la première fois en équipe nationale du Danemark et attend l'Euro avec impatience.

Sa valeur marchande a quasiment doublé, passant de 6,5 millions d'euros en octobre à 12 millions désormais. Anderlecht devra-t-il sortir les griffes pour son ailier droit danois cet été, sous contrat jusqu'en 2027 ? Seul l'avenir nous le dira...