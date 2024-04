Comment expliquer la deuxième mi-temps d'Anderlecht au Cercle ? "Non, il n'y a pas de problème de fraîcheur physique"

Anderlecht a marqué tôt au Cercle de Bruges. Peut-être même trop tôt si l'on s'en réfère au comportement de l'équipe en deuxième période.

Ces dernières semaines, Anderlecht avait su à plusieurs reprises inverser le cours de certains matchs après avoir été mené. Mais au Cercle, c'est le scénario inverse qui s'est produit. Mats Rits revient pour le journal Le Soir sur le trou d'air du Sporting en deuxième période.

"On n’était pas là durant les 35 premières minutes de la seconde période. On a complètement perdu notre jeu. Ainsi, on ne gagnait ni duels, ni seconds ballons. Ils en ont profité pour égaliser. Assez logiquement car ils avaient le contrôle du match".

La rencontre aurait pu basculer des deux côtés dans le dernier quart d'heure. Rits tire notamment son chapeau à Colin Coosemans pour son arrêt sur une frappe à bout portant : "Sur cette phase, on peut dire qu’il nous a sauvés. Quant à la fin de rencontre, elle était à notre avantage avec plusieurs énormes opportunités. On aurait dû faire preuve de davantage d’efficacité, ce qui nous aurait permis de gagner".

Anderlecht laisse Bruges et l'Union revenir

Anderlecht devra tout de même rectifier le tir face à Union revigorée : "Il sera important d’analyser les images. Depuis le terrain, je ne trouve en tout cas aucune explication valable. Il est important de rappeler que nous avons toujours notre sort entre nos mains. Et non, il n’y a pas de problème de fraîcheur : la preuve avec notre première mi-temps et la fin de match" conclut Rits.

Le derby bruxellois du weekend prochain vaudra son pesant d'or : avec leur victoire 4-1 contre l'Antwerp, les Unionistes sont revenus à un point.