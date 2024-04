Le Cercle de Bruges impressionné par cet Anderlecht : "Quand ils gardent la balle..."

Anderlecht n'a pas éprouvé de grosses difficultés face au Cercle de Bruges. Les Brugeois reconnaissent d'ailleurs la supriorité de leur adversaire du soir.

La série se poursuit pour Anderlecht : à côté du bilan de zéro sur six à l'extérieur, les Mauves réalisent un carton plein à domicile avec trois victoires en trois matchs. Un succès que ne contestent pas les joueurs du Cercle malgré une première demi-heure où les visiteurs ont fait bonne figure.

"On avait le dessus lors des trente premières minutes, on les a poussés à faire des erreurs avec ce pressing mais il nous a manqué de la justesse dans le dernier geste. Puis, ils marquent deux buts sur deux erreurs. A partir de là, ils ont pris l'ascendant" déplore Félix Lemaréchal au mirco d'Eleven.

Anderlecht un cran au-dessus

Les Brugeois n'ont ensuite pas eu l'occasion de revenir dans la rencontre. Lemaréchal se montrait ainsi assez impressionné par la gestion d'Anderlecht : "Quand ils gardent la balle, ils font mal. On n'a pas l’habitude de prendre trois buts, c'est l'un des matchs où on a eu le plus de mal".

Même son de cloche du côté d'Hannes Van der Bruggen : "Les individualités nous ont tué. C’est ça les Champions Playoffs. En trois matchs (phase classique comprise), on n'a pas créé une grosse occasion face à eux, on doit apprendre de nos erreurs".

Il faudra que la leçon rentre vite, car dimanche, c'est à nouveau Anderlecht que le Cercle affrontera pour la sixième journée de ces Champions Playoffs.