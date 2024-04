Repris en tête du classement, Anderlecht ne panique pas : "Avec tout le respect que j'ai pour le Club de Bruges..."

En accrochant Anderlecht, le Cercle a rendu une fière chandelle à son meilleur ennemi brugeois. Mais les Mauves n'ont pas dit leur dernier mot.

Pour la première fois depuis la fin du mois d'août, le Club de Bruges est revenu à hauteur de la première place grâce à sa victoire à Genk et au partage d'Anderlecht au Cercle. Un tournant dans ces Playoffs ? Les Anderlechtois calment le jeu.

"Oui, je sais que le Club de Bruges a gagné. Peu importe. Avec tout le respect que j’ai pour Bruges, on a notre sort entre nos mains. Cela dépendra de nous si on sera champion" assure Kasper Dolberg à La Dernière Heure.

Mais avant cela, il va falloir mettre des mots sur les manquements de l'équipe lors des 45 dernières minutes : "On n’a pas été assez bon en seconde mi-temps. Mais ne me demandez pas pourquoi on a perdu le contrôle du match, je n’ai pas d’explication".

Pas l'heure de paniquer

Même son de cloche du côté de Mats Rits : "On sait ce qui nous reste à faire. Du stress dans le vestiaire ? Non. On le gère bien. On a des joueurs d’expérience dans nos rangs comme Jan (Vertonghen), les Kasper (Schmeichel et Dolberg), Colin (Coosemans), Thomas (Delaney) et moi".

"On parle souvent avec le groupe. Les jeunes, eux, sont réceptifs. On est encore premier" poursuit-il. Quatre matchs encore à disputer, trois prétendants au titre qui doivent encore s'affronter : pas de doute, les Champions Playoffs sont lancés.