🎥 Fallait-il siffler deux penaltys lors de Cercle - Anderlecht ? La réponse sans équivoque du Département d'arbitrage

L'arbitrage belge concentre à nouveau de nombreuses discussions. Lors de la rencontre entre le Cercle et Anderlecht, il a été question de deux phases où la décision a été de ne pas siffler penalty.

Sur un corner du Cercle, le joueur d'Anderlecht Nilson Angulo a tenté de dégager le ballon mais ce dernier a ensuite heurté sa main. En fin de match, c'est cette fois-ci Anderlecht qui revendiquant un penalty pour une main de Jesper Daland.

Dans l'émission Under Review, l'ancien arbitre professionnel Frank De Bleeckere s'est exprimé au nom du Département d'arbitrage. Il a expliqué que les deux décisions sont correctes.

"Par deux fois une décision correcte a été prise l'arbitre (Mr Lambrechts, nda), également par le VAR de ne pas intervenir. Ce sont en effet deux mains mais le ballon touche d'abord le corps du joueur. Cela change la direction du ballon et le fait arriver sur la main.

"Il faut d'abord regarder la position du bras, de la main. Dans cette situation, le ballon touche d'abord le corps, puis la main", a-t-il continué. "Si on veut dégager le ballon (de la main), alors c'est sanctionnable." Visiblement, ce n'est donc pas le cas ici.

Frank De Bleeckere explains the two not given penalties during #CERAND pic.twitter.com/J2FgIxWZRx