Sous pression, Brian Riemer ? Il donne son secret pour gérer la situation

Brian Riemer a eu droit à un avertissement pour ses déclarations d'après-match le week-end passé. Le coach du RSC Anderlecht découvre la pression des Playoffs et apprend à la gérer.

En conférence de presse ce mardi, veille de la réception du Cercle de Bruges, Brian Riemer n'a pas voulu s'éterniser sur le sujet de ses déclarations d'après-match contre Genk. Le Danois n'y avait pas été de main morte au sujet de l'arbitrage et surtout du penalty signalé en faveur de Genk.

"Je ne peux pas en dire beaucoup plus, car j'ai pris un avertissement après ça (sourire). Mais nous avons perdu un match lors duquel nous aurions aimé prendre un point et alors que nous pensions avoir fait ce qu'il fallait pour le prendre", explique Riemer.

L'émotion des Champions Playoffs

"C'est aussi ce que les gens veulent à ce stade de la compétition : des émotions", continue-t-il avec un sourire. "Même si nous ne jouions pas notre meilleur match, prendre un but de cette façon en fin de match ne donne pas le sourire. Il y a du stress, c'est émotion. Est-ce que je regrette ? Je ne dirais pas ça".

© photonews

Le coach du RSCA n'a en effet pas l'impression d'avoir manqué de respect à qui que ce soit. "Je ne voulais pas être irrespectueux. J'étais dans l'émotion. C'est le football, parfois, on a une vision différente des choses et il faut l'accepter".

Mais comment Brian Riemer parvient-il à garder ses joueurs frais mentalement durant ces Playoffs ? "C'est difficile, car les matchs arrivent vite, notamment ici avec ce match en semaine. Il y a beaucoup de préparation, d'analyse à faire... Nous n'avons que 24h pour déconnecter", reconnaît-il. "En anglais, on dit "less is more" ; dans ces périodes, il ne faut pas essayer de trop remplir les joueurs d'informations. Il faut déconnecter un peu".

Et le Danois lui-même, comment fait-il pour déconnecter ? "J'essaie de ne pas rentrer trop tard à la maison et de me donner quelques heures durant lesquelles je fais quelque chose de totalement différent", explique-t-il. "Ca peut être en cuisinant un bon plat, en regardant un film de m*rde sur Netflix (rires). Ca dépend des jours, mais il faut faire un pas en arrière pour se vider un peu la tête".