Anderlecht ridiculise à son tour un Gand qui n'a rien à faire en Champions Playoffs

Anderlecht n'a fait qu'une bouchée de La Gantoise ce mercredi. On n'aurait pas cru voir un tel spectacle quelques jours après le 0-0 contre l'Antwerp, mais les Mauves ont réagi... pas les Buffalos.

Danijel Milicevic avait affirmé, après la gifle subie à domicile contre Bruges, que son équipe devait désormais "prouver qu'elle était à sa place" dans ces Playoffs. Après 45 minutes au Lotto Park, le constat était déjà sans appel : cette Gantoise n'a rien à faire dans le top 6.

Anderlecht, de son côté, fait pourtant peur à son public en début de match : les retours de Hazard et Huerta dans le onze ne fluidifient pas vraiment le jeu. C'est même une perte de balle du Mexicain qui permet à Delorge de filer dans le dos de Hey : Lopes décale Matisse Samoise qui croise un peu trop sa frappe (18e).

La Gantoise se tire deux balles dans le pied

Première alerte, donc, qui sera suivie de quelques autres sur des centres mal calibrés des Buffalos. Verschaeren inquiète vaguement Vandenberghe (23e), mais Gand va se tirer une balle dans le pied : Mitrovic a un gros moment d'absence devant Kasper Dolberg, qui en profite (30e, 1-0).

Autre moment d'absence, cette fois de Leonardo Lopes Da Silva, qui permet à Samuel Edozie de filer tout droit vers le but : on se dit qu'il a fait le mauvais choix, mais Watanabe le stoppe fautivement et Kasper Dolberg transforme le penalty (37e, 2-0). Et alors que des "Wouter buiten" tombent tout de même des tribunes malgré l'avance mauve, ce sont des "shame on you" qui viendront des supporters visiteurs quand Lucas Hey fait 3-0 sur corner à la 42e.

Les Buffalos humiliés par Dolberg

Les choses iront de mal en pis pour Gand. Kasper Dolberg ne cadre pas sa tête sur un centre de Dendoncker ; il ne se loupera pas quelques minutes plus tard quand une frappe dévissée de N'diaye va le chercher au second poteau. À bout portant, il prend le temps de contrôler et frapper (4-0, 52e).

Jusque là, c'était le triplé le plus facile de sa carrière. Kasper Dolberg le transforme en quadruplé quand il reprend un centre de Hazard d'une tête en arrière, qui lobe Vandenberghe (59e). Du génie, qui lui vaut une ovation comme on n'en avait plus vu depuis longtemps à sa sortie peu de temps après.

À 5-0, la messe est évidemment dite face à un Gand au niveau presque triste à voir. Au moins le RSCA se sera-t-il rassuré : oui, le trio de tête est intouchable, mais la 4e place est un objectif totalement à la hauteur des Mauves. Et qui sait ? Peut-être une partie de la démonstration vue ce mercredi est-elle liée à un vrai mieux côté Anderlecht.