Cette fois, même Dolberg n'est pas resté impassible : "Mon quatrième but ? Le "xG" ne devait pas être bien élevé..."

Le premier quadruplé de sa carrière : Kasper Dolberg avait un petit sourire en zone mixte après la victoire contre La Gantoise. Petit, car même dans ces circonstances, le Danois ne va pas vraiment quitter sa légendaire impassibilité...

Cela faisait un petit temps qu'on n'avait pas eu l'occasion d'entamer une interview d'après-match à Anderlecht par des félicitations. "Je crois qu'elles sont de circonstance, oui", sourit légèrement Kasper Dolberg. "C'est le premier quadruplé de ma carrière".

Et si les trois premiers buts étaient assez faciles, le quatrième compensait en étant peut-être le plus difficile à mettre de sa carrière. "En termes d'expected goal, en effet, ça ne devait pas être bien élevé", reconnaît l'attaquant anderlechtois, toujours avec cette concision qui laisse planer un silence chez ses interlocuteurs après chaque réponse.

"Je me suis senti seul dans le rectangle, donc j'ai tenté de mettre ma tête du mieux que je le pouvais. Il y a un petit peu de chance. Si j'ai été surpris ? Oui. C'était une de ces soirées où tout rentre, j'imagine", sourit-il encore.

Le match de Dolberg a été facilité par les mouvements constants de Hazard et Huerta autour de lui. "Cela m'aide qu'ils soient si proches de moi, Yari également. Ca me facilite la vie. Je pense que Yari essayait de le faire dans les matchs précédents mais c'est vrai que je montre mieux mes qualités quand j'ai des joueurs à proximité".

Dolberg, frustré ? Jamais

Et maintenant, après des semaines compliquées, revoilà Kasper Dolberg proche du sommet du classement des buteurs. Il revient à hauteur de Bertaccini, et à deux longueurs de Tolu Arokodare. "Je marque moins en 2025 ? Hé bien, maintenant, cela fait 6 buts en 6 matchs, environ, ce n'est pas si mal", plaisante-t-il. "Si je peux continuer et garder ce rythme... pour une "mauvaise" saison, je prends".

Lors des semaines précédentes, on a parfois pu avoir le sentiment que l'attaquant anderlechtois était frustré sur le terrain, ou au moins très nonchalant. Ce n'était pas le cas ce soir, avec une implication dès la première minute. "Tout le monde a fait le job aujourd'hui. Pas de raisons d'être frustré", lance-t-il avec une lueur froide dans le regard quand on évoque sa supposée "nonchalance".

"Dans certaines situations en match, il y a des choses que je préférerais autrement. Mais ce n'est pas comme si je râlais sur les autres pendant les rencontres", relativise-t-il ennsuite. "Si ça peut être le début de quelque chose ? On gagne 5-0. Je pense que ça peut être très bon pour la confiance en vue notamment de la finale".