"Nos chances ? C'est du 50-50. Bruges est très fort, mais nous aussi" : Dendoncker affiche sa confiance avant la finale de Coupe de Belgique

Leander Dendoncker, buteur face à La Gantoise, savoure la victoire d'Anderlecht et dédie son but à sa famille. Confiant, il se projette déjà sur la finale de la Coupe de Belgique face à Bruges.

Leander Dendoncker a savouré la victoire d'Anderlecht sur la pelouse de La Gantoise ce dimanche 0-1, un succès précieux qui confirme le regain de forme des Mauves dans ces Champions Play-offs. Leur deuxième victoire dans cette phase décisive, qui leur permet de consolider leur quatrième place. Interrogé par Le Soir, l'international belge s’est montré aussi déterminé qu’émotif.

"Personnellement, cela fait du bien d’inscrire ces buts", a confié Dendoncker. "Même si j'ai souvent évolué en défense centrale par le passé, mon rôle dans l'entrejeu aujourd'hui m'oblige à apporter offensivement. Je dois essayer de trouver le chemin des filets plus régulièrement." Visiblement ému, il a dédié son but à son épouse et à ses deux enfants, soulignant combien le soutien familial est essentiel dans la carrière d’un footballeur.

Le médian des Mauves s'est également attardé sur la physionomie du match face aux Buffalos. Il savait que Gand allait réagir après la défaite encaissée quelques jours plus tôt. "On savait que cette équipe devait faire mieux, à domicile, devant leurs supporters", a-t-il expliqué. "Ils ont mis beaucoup d'intensité. De notre côté, il fallait au moins répondre dans l'engagement. Et je pense qu'on a mieux fait circuler le ballon."

Cependant, Dendoncker n’a pas oublié les quelques erreurs défensives de son équipe. Des détails qu’il juge essentiels à corriger, surtout à l'approche de la finale de Coupe de Belgique. "Contre une grosse équipe, il faudra éviter ces petites fautes. Ce match (finale) est clairement le plus important de notre saison", a-t-il insisté.

Déterminé, le milieu de terrain a conclu en évoquant l’état d’esprit d’Anderlecht avant cette grande échéance : "Nos chances ? C’est du 50-50. Bruges est très fort, mais nous aussi. On va tout donner."