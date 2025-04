Anderlecht presque chez lui dimanche à la Planet Group Arena ? La Gantoise touche le fond, les problèmes s'accumulent pour Sam Baro

La Gantoise traverse une période délicate, avec des difficultés qui semblent impossibles à surmonter. Un vestiaire divisé, un manque flagrant de qualité offensive et une politique de transferts en échec. Quelles solutions pour redresser la barre la saison prochaine ?

L’enthousiasme qui régnait autour de La Gantoise après la saison régulière et le changement d'entraîneur semble avoir disparu. Après une lourde défaite 4-0 à Genk lors de la première journée des Champions Play-offs, à peine plus de 13 000 supporters ont assisté au match à domicile contre l’Union. Même la réception du Club de Bruges n’a pas permis de remplir entièrement la Planet Group Arena.

Le stade de La Gantoise presque vide pour la réception d'Anderlecht ?

Et dimanche, contre Anderlecht, le stade pourrait à nouveau sonner creux. Sur les réseaux sociaux, certains supporters appellent déjà au boycott après la débâcle subie au Lotto Park. Malgré une météo ensoleillée annoncée, la perspective de voir une équipe en perdition totale ne motive plus les foules. Il se murmure que les fans Anderlechtois pourraient presque être plus nombreux que les Gantois.

La combativité qui caractérisait l’équipe de Milicevic s’est perdue, tout comme la confiance. L’effectif manque aussi cruellement de qualité pour accrocher les cadors. Le coach peine à tirer le meilleur d’Andri Gudjohnsen, tandis que le buteur Max Dean est blessé depuis des mois, sans véritable remplaçant. Gandelman, pourtant l’un des joueurs les plus décisifs, semble ne pas avoir la confiance du nouveau staff.

La grinta a disparu, l'effectif manque de qualité

Le milieu de terrain paraît sans idées, et même un joueur prometteur comme Mathias Delorge est débordé. Cette absence d’organisation alimente frustrations et doutes. Pendant ce temps, les recruteurs, présents en tribunes, ne trouvent guère de motifs d’enthousiasme.

Cet été, les Buffalos devront vendre avant de pouvoir se renforcer, mais les joueurs les plus bankables – Watanabe, Delorge, Brown et Torunarigha – sont aussi ceux autour desquels le club espérait bâtir l’avenir. Résultat : ces Play-offs pourraient devenir un cadeau empoisonné. Et si la spirale négative se poursuit, La Gantoise devra composer avec un entraîneur fraîchement prolongé… jusqu’en 2028.