Heureusement qu'on ne devait pas coter La Gantoise : voici les notes d'Anderlecht après la gifle infligée aux Buffalos !

Le RSCA a écrasé Gand ce mercredi et naturellement, les cotes sont bien plus flatteuses que dimanche dernier. Certains n'ont cependant pas profité des circonstances autant qu'ils l'auraient dû.

Coosemans (5)

Rien, absolument rien à faire. Et pourtant, il a réussi à se faire de petites frayeurs en toute fin de match.

N'diaye (6,5)

Il oublie Samoise en début de match et cela aurait pu coûter cher. Par la suite, N'diaye a beaucoup combiné, sans vraiment se montrer dangereux dans ses centres mais en amenant bien plus qu'Augustinsson. Décisif sans le vouloir sur sa frappe ratée que Dolberg met au fond.

Hey (7)

La seule fois où il a été passé, cela a failli faire but, mais par la suite, c'était une soirée très tranquille pour le Danois. Son but est un vrai but de défenseur, le premier de sa carrière mauve.

Simic (6,5)

Il s'est permis quelques coquetteries une fois la victoire acquise, et n'a de toute façon rien laissé passer face à un adversaire abyssal. Son duo avec Hey est solide.

Maamar (5,5)

Dans des circonstances plus faciles que dimanche, il a par moments laissé de la liberté à son vis-à-vis et a peu amené offensivement. Mais il est une solution de fortune au back droit.

Dendoncker (6)

Une sentinelle efficace, mais qui a dû avoir l'impression de discuter un match d'entraînement. Ses Playoffs restent cependant irréprochables.

Verschaeren (5)

Dans un match où tous les offensifs s'éclatent, il n'est pas parvenu à faire la différence ni à vraiment faire souffrir la défense anderlechtoise. Un cran en-dessous.

Hazard (8)

Deux passes décisives, une activité de tous les instants : enfin, on retrouve le Thorgan qui devrait être parmi les meilleurs joueurs de Belgique. Son passage sur le banc lui aurait-il fait du bien ?

Edozie (6)

Dans ce genre de match, il doit faire plus que provoquer un penalty franchement léger et qui ressemblait, sans cela, à un mauvais choix sur cette phase. Pas assez précis ni percutant.

Dolberg (9,5)

Deux buts de renard et un penalty, puis une tête toute en nonchalance et en génie : on ne peut rien lui demander de plus, surtout quand le Danois y ajoute des combinaisons réussies et de l'implication. Quand tout va bien, Dolberg est loin au-dessus de la mêlée.

Huerta (7)

Enormément d'activité, dans tous les sens. On a parfois l'impression qu'il gagnerait à calmer son jeu. Mais ses gestes plaisent, et il a offert quelques très bons ballons.