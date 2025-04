Genk et maintenant Bruges ! L'Union frappe un énorme coup...et prend la tête !

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée 0-1 au Club de Bruges. Les Saint-Gillois s'emparent de la première place.

Vu la rivalté grandissante entre les deux équipes ces dernières années, vu le contexte de ces Playoffs, ce choc entre le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise, les deux seules équipes à présenter un bilan immaculé (12 sur 12), s'annonçait bel et bien comme un match décisif dans la course au titre.

Dans les rangs unionistes, on note le retour d'Alessio Castro-Montes, qui profite de la suspension d'Ousseynou Niang pour se relancer sur la gauche. A Bruges, pas de Gustaf Nilsson pour défier ses anciennes couleurs, c'est Roméo Vermant, auteur d'un doublé à Gand, qui est titulaire en pointe.

Comme on pouvait s'y attendre, les Blauw en Zwart ont bénéficié de beaucoup moins de largesses face à la meilleure défense de la compétition. Le début de match est équilibré et assez prudent, avec deux équipes mettant un point d'honneur à assurer la couverture nécessaire pour assurer ses arrières.

Un combat tactique

Les seules escarmouches de la première demi-heure sont à mettre à l'actif du duo David - Ivanovic, sans pour autant parler d'occasions franches. Il a fallu un exploit individuel pour débloquer la rencontre, celui d'Alessio Castro-Montès. Le piston gauche a fêté son retour dans l'équipe avec un enchaînement parfait pour enrhumer Ardon Jashari dans le rectangle et ensuite ajuster Simon Mignolet grâce à sa frappe enroulée (34e, 0-1).

Dos au mur, le Club de Bruges a bien tenté quelques répliques, en vain. Le Jan Breydelstadion misait ainsi sur le deuxième acte pour revenir dans la rencontre. Comme attendu, les Brugeois ont tout fait pour accélérer le jeu, faisant reculer l'Union. Mais cette dernière s'en est bien accomodée, concédant toujours aussi peu d'occasions. La plus belle opportunité tombe même pour les Saint-Gillois sur un 2 contre 2 amorcé par Fuseini, très bien monté au jeu, mais gâché par Ivanovic dans le rectangle (70e).

Souveraine dans les duels, première sur les attaques placées de Bruges, l'Union a fait passer une soirée plus tranquille qu'attendue à Anthony Moris, finalement sollicité dans le temps additionel face aux assauts brugeois, avec une latte et un retour de Sykes sur la ligne pour le sauver. Les troupes de Sébastien Pocognoli ont conservé leur avantage jusqu'au bout et continuent leur sans-faute. Après le succès à Genk, l'Union s'impose chez un autre candidat au titre pour s'affirmer eux aussi en prétendant de plus en plus pressant.

Les Bruxellois prennent la tête du classement, un point devant leur adversaire du soir, pour la première fois de la saison, avant le deuxième match entre les deux équipes dimanche. 15 sur 15, l'Union réalise un début de Playoffs héroïque et troque désormais sa position de chasseur pour une positon de chassé.