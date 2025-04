Dolberg sur le départ ? Voilà comment Anderlecht peut le faire changer d'avis !

Avec 18 buts au compteur après son match d'hier, Kasper Dolberg talonne désormais le meilleur buteur du championnat, Tolu Arokodare.

Pas besoin d’être un grand spécialiste du football pour comprendre ce dont Kasper Dolberg a besoin : des ballons dans le rectangle. Et non à 30 ou 40 mètres du but, comme c’était trop souvent le cas ces derniers mois. Face à une Gantoise très faible, Anderlecht a pu dominer et le Danois a enfin passé du temps dans sa zone préférée : la surface.

Als je speelt zoals dit seizoen tegen Club en Genk ben je weinig met Dolberg

On parle beaucoup d’un possible départ de Dolberg cet été. Mais en réalité, rien ne presse. Il est encore sous contrat jusqu’en 2027 et si Olivier Renard joue bien ses cartes, il aurait tout intérêt à le conserver un peu plus longtemps et à construire une équipe autour de lui.

Avec l’arrivée de Mihajlo Cvetkovic, un deuxième attaquant plus mobile, Anderlecht semble vouloir se diriger vers un système à deux pointes. Lors des deux derniers matchs, Besnik Hasi a déjà testé une solution avec un joueur positionné très proche de Dolberg dans l’axe. Face à l'Antwerp, ça n’a pas vraiment fonctionné avec Yari Verschaeren, mais contre Gand, Huerta s’est montré bien plus convaincant.

Anderlecht veut imposer son jeu, et dans ce cadre-là, Dolberg est le profil idéal. Mais face aux grosses cylindrées comme le Club de Bruges ou Genk, où l’équipe est parfois contrainte de jouer bas comme ce fut le cas cette saison, le Danois a plus de mal à peser. Il fait les efforts, certes, mais se retrouve souvent trop loin du but, plus proche du milieu que de la surface.

Dolberg is niet gekant tegen nog een seizoen Anderlecht als er een plan ligt rond hem

La mission est claire pour Olivier Renard : renforcer l’équipe avec des profils offensifs supplémentaires et construire une ligne défensive capable de relancer proprement et rapidement. Hasi, de son côté, ne semble pas totalement convaincu que cela soit possible avec Hey et Simic. Il faudra donc encore recruter derrière.

Sur les ailes aussi, Anderlecht cherche des joueurs capables de créer des différences et de centrer avec précision. Car si l’équipe parvient à s’installer dans la moitié de terrain adverse, Dolberg peut facilement inscrire 25 buts par saison. Vous en doutez ? Pourtant, ce n’est pas si irréaliste. Et ceux qui pensent qu’il sera difficile de le retenir cet été n’ont peut-être pas tout à fait raison.

Le Danois a déjà beaucoup vécu dans sa carrière et se sent bien à Bruxelles. Il n’a pas envie de déménager encore une fois avec sa femme et ses deux jeunes enfants. Il l’a dit lui-même : il a fait quelques mauvais choix dans le passé. Et les très grands clubs ne se bousculeront pas forcément pour lui proposer un rôle dans un système basé sur de longs ballons .

Renard a donc une carte à jouer. En lui proposant un projet clair, avec une idée de jeu précise et des coéquipiers capables de le servir, il pourrait le convaincre de rester. Tout dépendra du plan.