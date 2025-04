"Shame on you" : peu fier, Milicevic a dû défendre l'un de ses joueurs, pointé du doigt après une prestation calamiteuse de plus

Danijel Milicevic a passé une soirée cauchemardesque au Lotto Park. Prendre deux fois 5-0 en quelques jours, voilà qui est difficile à justifier devant des supporters furieux.

Dès le 3-0, les chants ont commencé : "Shame on you". Ils ont continué toute la rencontre, et en fin de match, les supporters de La Gantoise étaient particulièrement furieux. Sven Kums, blessé et absent, a dû aller s'adresser à son public, comme son coach, tandis que certains comme Jordan Torunarigha semblaient particulièrement agacés et peu concernés.

"Comment décrire ce match ? Pas bon", résume Danijel Milicevic avec un air abattu et gêné après la rencontre. "Deux fois 5-0 en quelques jours... C'est dur. Pourtant, la première vraie occasion est pour nous. Puis, nous commettons une grossière erreur via Mitrovic, puis ne tenons pas notre homme sur corner".

Mitrovic, tête de turc ?

Là encore, c'était Mitrovic qui était pointé du doigt, ne tenant pas Lucas Hey qui n'avait qu'à placer sa tête. Le défenseur de 34 ans dispute une saison catastrophique et a été directement pointé du doigt pas un journaliste néerlandophone, en des termes assez sévères : a-t-il "fait son temps" ? Même Besnik Hasi a haussé les sourcils devant la question posée.

"Mitrovic doit dégager ce ballon en tribunes, sans réfléchir, sur le premier but. Jusqu'à cette phase, nous étions dans le match", reconnaît Milicevic. "Et sur le troisième but, il est aussi fautif. Mais vous ne m'entendrez pas dire qu'il a "fait son temps". Stefan reste important pour nous, il encadre les jeunes, les tire vers le haut".

Pour le coach gantois, c'est le collectif qui a failli. "Nous ne perdons pas ce match à cause d'une seule personne. Ce serait trop facile de dire ça. Nous perdons parce que nous avons été insuffisants en tant qu'équipe. Il y a du travail, on le sait tous", conclut-il. C'est un euphémisme.