Charleroi profite de l'infériorité numérique temporaire d'un Standard fantomatique pour s'offrir un faible choc wallon : les Rouches déjà distancés en Europe Play-Offs !

Fantomatique dans le contenu, le Standard a été logiquement battu lors du choc wallon, à Charleroi. Les Zèbres ont profité de l'infériorité numérique temporaire des Rouches pour faire la différence, mais ont mérité leur succès dans une rencontre peu emballante pour le spectateur neutre.

Après la large victoire de Malines contre Dender et le partage entre Westerlo et Louvain, le choc wallon entre Charleroi et le Standard refermait la deuxième journée des Europe Play-Offs, ce dimanche. Une rencontre pour laquelle Aiden O'Neill retrouve sa place dans le onze des Rouches, tandis que Titraoui est l'absent surprise chez les Zèbres.

L'avant-match est sous haute tension : les supporters carolos ont piégé les Liégeois en cachant des engins pyrotechniques sous les sièges. La tribune réservée aux visiteurs a dû être temporairement vidée (lire ici).

La feuille de match du choc wallon entre Charleroi et le Standard ! #CHASTA



Yann Gboua est bien sur le banc des Rouches, comme Andi Zeqiri



Titraoui est un absent surprise chez les Zèbres 👇 pic.twitter.com/43MaSwVfMD — Loïc Woos (@LoicWoos) April 6, 2025

Charleroi punit un Standard en infériorité numérique temporaire

L'intensité est bien présente dans les tribunes du Mambourg, mais pas vraiment sur le terrain. Le début de partie est joué en mode mineur, Hountondji s'offre la première frappe juste avant le quart d'heure, bien détournée par Delavallée (13e). Le Béninois remet ça dix minutes plus tard, le portier des Zèbres aussi, alors qu'un hors-jeu est signalé (21e).

Charleroi attend la demi-heure pour réagir mais le fait bien : un très bon pressing permet à Guiagon de récupérer dans les pieds de Lawrence et centrer, la remise de Stulic trouve Heymans, qui est contré (27e). Dans la foulée, c'est Antoine Bernier qui trouve Heymans, dont la reprise passe cette fois juste à côté (28e). Cinq minutes plus tard, Guiagon trouve Stulic d'un centre et la reprise de l'attaquant serbe est repoussée de justesse par Bazunu (34e). La plus grosse occasion, jusque-là.

On se dirige vers un score de parité au repos, mais le Standard se retrouve à 10 durant quelques instants après la blessure de Nathan Ngoy, giflé involontairement par le carolo Etienne Camara. Charleroi en profite et Bernier, d'une reprise de la tête rebondissant sur le poteau, donne l'avantage aux locaux à l'aube du temps additionnel (1-0, 45e). Le Standard a payé son infériorité numérique temporaire, tandis que Ngoy a été remplacé par Bolingoli.

Charleroi s'impose logiquement face à un Standard fantomatique

La reprise est marquée par la montée au jeu d'Isaac Mbenza, qui remplace un Parfait Guiagon qui s'était couché et tenu la jambe juste avant le repos. Sur la pelouse, le scénario est semblable. Possession pour Charleroi, qui se montre plus dangereux qu'un Standard décevant en reconversion. Les Zèbres apportent le danger sur coup-franc, la défense liégeoise écarte difficilement (53e).

Plus la rencontre avance et moins le Standard semble en mesure de mettre son adversaire en péril. Charleroi gère, garde le ballon, se crée des opportunités, temporise quand il faut, accélère parfois. Le Matricule 16, fantomatique, défend et perd la balle dès qu'il la récupère. La montée au jeu de Sotiris Alexandropoulos à la place de Kuavita, pour apporter davantage de liant et de dynamisme, ne change d'ailleurs rien du tout.

Le Standard ne parvient pas à réagir et le triple changement de Leko à un quart d'heure du terme, qui fait monter Bulat, Zeqiri et Gboua, ne change rien. Victoire logique du Sporting Charleroi, qui dépasse le Standard et revient à la hauteur de Malines en tête des Europe Play-Offs. Un revers conséquent pour le moral des Rouches, qui commencent cette mini-compétition avec un maigre 1/6.