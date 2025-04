"Charleroi veut jouer ces Europe Play-offs à fond, et ils ont les moyens de les remporter" : Gillet voit grand pour les Zèbres

L'ancien Mauve, Guillaume Gillet a disséqué sans ménagement la défaite des Rouches, dressant un constat accablant pour le club liégeois et plein d'espoir pour les Zèbres.

L’ancien joueur d’Anderlecht, Guillaume Gillet a posé un regard sans concession sur la défaite du Standard face à Charleroi 1-0. Son analyse, aussi franche que pertinente, met en lumière le fossé entre les deux équipes.

"À l’image de Rik De Mil à la fin du match, on voit que Charleroi, comme Malines, a envie de remporter ces Europe Play-offs." souligne-t-il sur Complètement Foot, relayé par RTBF Sport. Les Zèbres, souvent relégués au second plan cette saison, ont démontré une soif de victoire qui fait cruellement défaut aux Rouches.

Gillet ne cache pas son respect pour la ténacité carolo : "On a souligné plusieurs fois que Charleroi méritait mieux cette saison." Effectivement, entre les occasions manquées et les décisions arbitrales discutables, les Zèbres n’ont pas toujours eu la vie facile. Mais aujourd’hui, la donne change. "Avec cet entraîneur et Mehdi Bayat, qui est capable de trouver des sources de motivation, Charleroi veut jouer ces Europe Play-offs à fond, et ils ont les moyens de les remporter. " Une alchimie entre le banc et la direction qui pourrait bien propulser Charleroi vers l’Europe.

Du côté liégeois, le diagnostic est plus sombre. Gillet pointe les maux qui rongent le club : "Le Standard a le potentiel pour jouer la tête, mais la situation du club, les joueurs prêtés, les inconnues sur l’avenir font que les joueurs ne sont, je pense, plus suffisamment impliqués pour renverser la tendance." Un constat brutal, mais réaliste.

Alors que Charleroi avance avec une détermination sans faille, le Standard semble englué dans ses propres contradictions. Les Play-offs Europe risquent d’être un révélateur impitoyable pour les Liégeois.