De nouveaux débordements entre supporters du Standard et Charleroi ce weekend ? La mesure forte de la police liégeoise

Le choc wallon du weekend dernier a encore un peu plus échauffé les esprits entre les supporters de Charleroi et du Standard. Et voici que les U23 des deux clubs croisent le fer samedi.

Le Mambourg s'attendait à un match agité entre supporters des Zèbres et sympathisants des Rouches, mais peut-être pas à ce point. Les Carolos ont lancé les hostilités en cachant des engins pyrotechniques sous les sièges des supporters visiteurs. Ces derniers se sont vengés en détruisant les toilettes de la tribune. Pas de quoi rassurer les forces de l'ordre pour l'organisation des futures rencontres entre les deux équipes. Or, ce weekend, le SL 16 accueille justement les Zebra Elites. Un match capital dans la lutte pour le maintien en D1 ACFF. De nouveaux actes violents ? Bien qu'elle n'oppose pas les équipes premières des deux clubs, la rencontre a été classée comme à risque par la police liégeoise. Des mesures ont donc été prises pour garantir la sécurité. Un arrêté de la police a été émis, interdisant la présence des supporters carolos sur le territoire de la Ville de Liège de samedi 15h jusqu’à 1h du matin. Les deux clubs veulent à tout prix éviter une escalade de la violence. Le weekend dernier déjà, ce sont des raisons sécuritaires qui étaient à l'origine de la limitation de la délégation liégeoise au Mambourg à 650 supporters.