"Un drame évité de justesse" : la direction du Standard réagit pour la première fois aux incidents du choc wallon et formule une demande claire

Deux jours après le choc wallon perdu à Charleroi, le Standard de Liège a publié un communiqué réagissant aux événements d'avant-match. La tribune destinée aux supporters liégeois avait été piégée par des supporters carolos.

C'est une scène qui a étonné tout le monde. Une demi-heure avant le début du choc wallon, la tribune destinée aux supporters liégeois a été vidée par les forces de l'ordre. Pour cause, celle-ci avait été piégée avec des engins pyrotechniques par les fans carolos.

Ce mardi matin, le Matricule 16, après un moment de silence, a publié un communiqué dans lequel il réagit pour la première fois à ces événements. "Il est désormais clair que, lors de la rencontre Charleroi - Standard, les supporters Rouches présents en tribune ont été la cible d’un acte odieux, prémédité et destiné à porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui. Un drame a pu être évité de justesse."

Le Standard demande des punitions exemplaires

Le Standard demande à ce que les auteurs soient "punis avec la plus grande sévérité par des sanctions exemplaires, afin que cela ne se reproduise plus jamais", indique le communiqué.

Le club de la Cité Ardente "sera particulièrement attentif à ce que l'enquête des autorités compétentes puisse mettre la lumière sur cette sombre affaire et identifier les auteurs", et se dit prêt à participer activement "à toute réflexion au niveau des instances du football belge qui aurait comme objectif d’établir un plan d’action nécessaire afin de ramener plus de sérénité dans nos stades qui doivent rester des lieux de plaisir et de passion."

Lundi, la direction du Sporting Charleroi avait déjà publié un communiqué sur ses réseaux sociaux (lire ici), dans lequel elle qualifiait ces actes "d'inadmissibles", se disant prête à collaborer avec les services de sécurité pour identifier les auteurs.