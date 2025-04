"La police était là en tenue de combat, avec des matraques et des boucliers" : un supporter du Standard témoigne de ce qu'il n'aurait jamais voulu vivre au Mambourg

Les supporters du Standard s'attendaient à un déplacement animé à Charleroi. Mais ils n'attendaient à vivre un début de match de la sorte.

En allant cacher des engins pyrotechniques dans la tribune réservée aux supporters du Standard, certains ont cru réserver une bonne blague aux sympathisants liégeois. Une initiative honteuse qui a débouché sur un certain chaos avant la rencontre. Et cela aurait pu avoir des conséquences bien plus dramatiques.

Un supporter du Standard présent au Mambourg explique à Het Laatste Nieuws comment il a ressenti les événements. Il ne comprend toujours pas : "C'est allé trop loin. Et dire que c'est un enfant qui a découvert ça sous un siège", commence-t-il.

La rivalité a ses limites

"Soudain, nous avons vu la police bloquer toutes les entrées. Au début, nous avons pensé quelque chose d'inoffensif, mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'un feu de Bengale. S'ils l'avaient allumé, des gens auraient pu être gravement brûlés", poursuit le supporter.

L'incompréhension régnait : "Il y avait des cris et des hurlements – nous étions tous debout et entassés. La police n'a donné aucune explication, ils étaient là en tenue de combat, avec des matraques et des boucliers".

Il n'utilise pas cela comme excuse pour justifier la vengeance des visiteurs : "Ce n'est pas normal non plus que nos supporters aient saccagé les toilettes. La rivalité est belle, mais là, c'était disproportionné. Il y avait beaucoup de pères et de mères avec de jeunes enfants".