"On a préparé ce match toute la semaine" : Etienne Camara révèle les secrets de la victoire de Charleroi face au Standard

Charleroi a parfaitement exécuté son plan contre le Standard (1-0) et Étienne Camara résume l'état d'esprit des Zèbres.

La victoire de Charleroi contre le Standard 1-0 lors de la deuxième journée des Europe Play-Offs n’a rien laissé au hasard. Étienne Camara a livré une analyse lucide et collective en conférence de presse. Son discours reflète l’état d’esprit des Zèbres : concentration, discipline et humilité.

"On a préparé ce match toute la semaine, on était extrêmement motivés." Ces mots, relayés par La Dernière Heure, résument la rigueur de Charleroi avant cette rencontre. L’équipe a parfaitement exécuté son plan, avec une défense hermétique et une transition rapide. Camara souligne cette préparation minutieuse, qui a permis aux Zèbres de dominer sans trembler.

"On a été très solides en marquant sans encaisser." Un but suffisant, une défense impénétrable : la recette gagnante. Charleroi a maîtrisé les débats, notamment grâce à sa bataille du milieu gagnée, comme le rappelle Camara. Le contrôle du jeu et l’absence de prise de risque inutile ont fait la différence.

"Personnellement, je suis prêt, le coach prend ses décisions. Il n’y a pas de frustration de mon côté." Son attitude exemplaire prouve que l’intérêt collectif prime, un atout précieux pour la suite.

Le message est clair : pas d’euphorie, mais de la constance. "On doit continuer comme ça durant les prochains matchs." Charleroi a montré qu’il pouvait rivaliser avec les meilleurs, mais la route reste longue.