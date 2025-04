La tribune du Standard piégée ? Les Carolos ne sont pas les premiers à tenter ce coup fumant

Piéger la tribune des supporters adverses : cette pratique semble récente, mais elle n'est pas neuve et commence en réalité à se populariser. Pire : ce qui s'est passé au Mambourg n'était même pas une première... en Belgique.

En effet, en février 2024, il y a un peu plus d'un an donc, une scène étonnante se déroulait à Rocourt lors du match entre le FC Liège et le Beerschot, en Challenger Pro League. Les supporters des Rats présents dans la tribune visiteurs ont été enfumés... mais pas aux couleurs des Sang & Marine : ce sont des fumigènes aux couleurs de l'Antwerp qui ont été déclenchés à distance.

Des faits passés un peu inaperçus en Wallonie mais fort comparables, si ce n'est que le club local - le FC Liège - n'était pas directement impliqué. Même si on peut se demander comment des ultras de l'Antwerp peuvent avoir eu accès aux tribunes de Rocourt...

La rivalité entre Ferencvaros et Ujpest, même si elle ne se traduit plus dans les résultats, est particulièrement vive en D1 hongroise. Et en début de saison, en août dernier, lors du derby, les supporters de Ferencvaros avaient enfumé ceux d'Ujpest en utilisant une télécommande pour déclencher des fumigènes verts.

Yesterday the Hungarian derby between Ferencvaros and Ujpest took place.



Ferencvaros placed a green smoke bomb in the away end and let it off with a remote device from the home end… 💨



A level of shithousery we can all get behind… 🤣

pic.twitter.com/XNKfkE8lCP