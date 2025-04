Mehdi Bayat réagit pour la première fois au piège placé dans la tribune du Standard lors du choc wallon : "On est déjà content quand le match se termine..."

L'avant-match de Charleroi - Standard n'a pas fini de faire parler. Sur le plateau de la tribune, Mehdi Bayat s'est exprimé pour la première fois après l'incident.

Ce lundi soir, Mehdi Bayat, l'administrateur délégué du Sporting Charleroi, était l'invité du plateau de La Tribune sur la RTBF. L'homme fort des Zèbres est évidemment revenu sur l'épisode des engins pyrotechniques cachés sous les sièges des supporters du Standard, et n'y est pas allé par quatre chemins.

"C'est triste, parce qu'on a pour le moment, et c'est une réalité, un seul derby wallon entre Charleroi et le Standard. Ce match-là devient compliqué à organiser à chaque fois et comme je le disais à certains supporters, on est content de terminer le match. Ici, il a failli ne pas commencer."

De son côté, Philippe Albert a souligné la préméditation du geste, qui lui fait froid dans le dos. "C'est gravissime. Comment peut-on imaginer un tel scénario, la préméditation ? C'est un truc qui se prépare à l'avance, vous vous rendez compte dans quel état sont ces gens pour agir de la sorte ? Pour moi, il n'y a pas de pitié pour ces gens-là."

Les avis sont unanimes…

Un avis soutenu par Stéphane Streker, qui met en avant le fait que le club de Charleroi est l'une des premières victimes de cet acte visiblement isolé. "C'est anonyme, prémédité, lâche, dangereux et totalement condamnable. Ça fait quand même beaucoup, et tout le monde est victime. Le club est victime et les amoureux du football sont victimes."

Enfin, Swann Borsellino est revenu sur le combat légitime des Ultras voulant garder leurs droits dans les stades. "Ce qui me dérange, c'est que les groupes Ultras sont les premiers, partout en Europe, à se battre pour leurs droits auxquels ils doivent bénéficier. Mais on se retrouve à devoir gérer des choses comme ça qui viennent bafouer beaucoup de combats positifs."

"Je n'ai pas envie d'avoir de Standard - Charleroi sans supporters, comme de PSG - OM sans supporters, mais ça commence à se passer dans beaucoup de pays. Avec des gestes comme ceux-ci, on va se retrouver avec les matchs du covid."