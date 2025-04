📷 L'avant-match de Charleroi - Standard déjà sous haute tension : les fans carolos ont piégé la tribune des Rouches, vidée avant la partie

Une petite demi-heure avant le début du choc wallon, la tribune habitée par les supporters du Standard a été vidée par la police. Un jeune supporter liégeois a trouvé un dispositif pyrotechnique caché sous un siège.

C'est une rencontre importante qui se déroule au Mambourg, ce dimanche, entre Charleroi et le Standard. Un choc wallon entre deux clubs dont l'animosité entre les supporters est très forte.

Dès une bonne heure avant le coup d'envoi, les supporters du Standard ont pris place dans la tribune visiteurs, y ont placé une bâche rouge et blanche et ont commencé leurs chants.

Rapidement, les fans carolos, de l'autre côté, ont aussi entonné les premiers chants. "Anti Standard" d'un côté, "anti Charleroi" de l'autre, rien de plus habituel pour un avant-match de choc wallon.

La police vient de faire vider le kop liégeois, qui attend au-dessus de la tribune… ūü§® #CHASTA pic.twitter.com/n52y8xXqIN — Loïc Woos (@LoicWoos) April 6, 2025

Mais soudain, les supporters du Standard ont été priés de quitter leur tribune par la police, qui a également rangé la bâche déployée par le kop. Il nous a fallu quelques minutes et un petit tour sur les réseaux sociaux pour comprendre le problème.

La tribune réservée aux visiteurs a été temporairement vidée... par sécurité. En effet, un jeune supporter du Standard a trouvé un dispositif pyrotechnique caché sous un siège et activable à distance dans le but de piéger les fans liégeois. Un acte véritablement dangereux, qui n'encouragera pas les clubs et les autorités à autoriser les supporters visiteurs lors des affiches les plus chaudes du championnat.

Autorisé à réintégrer la tribune, le kop liégeois a désormais été placé sur le côté de celle-ci, plutôt qu'au centre où se trouvent les sièges ayant caché les engins pyrotechniques.