"Nous refusons ce projet qui ne permettra jamais de remettre ce club sur les rails !" : un groupe de supporters du Standard monte au créneau

Le PHK 04, groupe de supporters Ultras du Standard, a décidé de s'exprimer ce lundi. Les fans ne sont pas contents de la façon dont le rachat du club se met en place et ont décidé de bien le faire comprendre.

De nombreuses questions ont été soulevées par le groupe, notamment concernant la fin de l'implication d'A-CAP après le rachat complet, la manière dont Giacomo Angelini prévoit de trouver des investisseurs locaux, ou encore la certitude qu'il n'y aura pas de montage financier frauduleux.

"Pour nous, il y a clairement conflit d’intérêts !" raconte l'équipe de fans. "Certains annoncent même qu’un montage financier pourrait être mis en place : A-CAP prêterait de l’argent aux futurs acquéreurs pour que son fonctionnement durant la saison suivante ne représente qu’une charge de 5%."

Aucune confiance

Les supporters sont catégoriques : "Soyons bien clairs, nous n'avons aucune confiance en ce projet ! Nous sommons A-CAP et Moelis de reprendre contact avec les potentiels investisseurs qui se sont présentés à eux ! Nous refusons de suivre aveuglément des supporters de saison perdue, des résultats désastreux, et un avenir flou ! Nous refusons ce projet qui ne permettra jamais de remettre ce club sur les rails ! Nous refusons qu'on nous impose des solutions qui ne fonctionnent pas !"

"En effet, la société semble dans l’incapacité de trouver un repreneur sérieux et fiable, capable de finaliser l’achat du club dans les règles de l’art ! Les bandits d’A-CAP qui jouent avec l’argent des assurés Outre-Atlantique jouent également avec notre club !"

Le mécontentement est bel et bien présent dans le camp du PHK 04. Ces supporters espèrent bien pouvoir y voir bientôt plus clair sur les détails concernant le rachat du club, dont le flou continue de planer malgré tout. Ils exigent des réponses rapides et des avancées concrètes, et insistent sur l'urgence d'une clarification sur la direction à prendre pour le futur du club.