Pas de match arrêté cette fois : Standard - Antwerp, une rencontre cruciale en Europe Play-Offs (20h30)

Le Standard doit rester au contact de Genk et Westerlo, tandis que l'Antwerp jouera sa dernière carte à Sclessin. Voici les enjeux de cette rencontre, à suivre en direct commenté sur Walfoot.be

Sorti renforcé, du moins sur le plan mental, de sa victoire acquise dans les dernières minutes du choc wallon à Charleroi, le Standard reçoit le Royal Antwerp, ce mardi soir, dans le cadre de la quatrième journée des Europe Play-Offs.

Une rencontre qui aura évidemment des allures de revanche du match de la phase classique pour les Anversois. Pour rappel, celui-ci avait été arrêté en raison de jets d’objets sur la pelouse, et terminé trois jours plus tard. Le Standard s’était imposé grâce au seul et unique but de Rafiki Saïd inscrit après 16 secondes de jeu.

Les enjeux seront évidemment différents ce mardi. Le Standard doit tout faire pour rester au contact du Racing Genk et de Westerlo dans la course à la septième place, tandis que le Great Old jouera probablement déjà sa toute dernière carte à Sclessin.

L’Antwerp voudra prendre sa revanche à Sclessin

Pour cette rencontre, Vincent Euvrard devra une nouvelle fois composer avec plusieurs absents. Outre Marlon Fossey et Teddy Teuma, Marco Ilaimaharitra et Dennis Ayensa ne seront pas non plus en mesure de tenir leur rang.



C’est donc avec Ibrahim Karamoko dans l’entrejeu et Timothé Nkada en pointe que le Standard devra s’imposer face aux hommes de Joseph Oosting. Une rencontre, dont le coup d’envoi sera donné à 20h30, à suivre, comme toujours, sur Walfoot.be.