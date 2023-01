🎥 Réduit à dix, le Standard de Liège se fait surclasser par l'Antwerp

Il y avait un choc au programme ce dimanche après-midi (13h30) avec la rencontre opposant l'Antwerp au Standard de Liège lors de la 22ème journée de Jupiler Pro League.

Aucune surprise dans le onze aligné par Mark Van Bommel ce dimanche. Le technicien néerlandais faisait confiance à son équipe type. Côté liégeois, on s'attendait à voir Noah Ohio titulaire, mais Ronny Deila maintenait sa confiance envers Stipe Perica. Autre surprise, à savoir l'absence de Noë Dussenne. Le T1 des Rouches avait dit qu'il était disponible, mais le défenseur est sur le point de quitter le matricule 16. Il était remplacé par Gijko Cimirot en défense centrale.

L'Antwerp prenait le match en main d'entrée de jeu et ouvrait rapidement le score. Bataille déposait parfaitement le ballon sur la tête de Janssen qui ouvrait le score (8e), 1-0.

Cueilli à froid, le Standard avait du mal offensivement à proposer quelque chose et mettait plusieurs minutes à réagir. Après une jolie combinaison avec Zinckernagel, Dönnum était l'auteur d'un très bel extérieur, mais celui-ci était contré par Pacho (23e). Quelques minutes plus tard, Butez captait une tête d'Alzate (26e). Alors que les Rouches étaient enfin rentrés dans leur rencontre, ils voyaient les locaux faire le break. Le Great Old profitait d'une perte de balle de Canak sur une glissade pour mener une magnifique contre-attaque. Ekkelenkamp servait Muja qui ajustait Bodart (29e), 2-0.

Un peu plus de cinq minutes plus tard, les Anversois auraient pu inscrire un troisième but après un cafouillage dans la surface. Dönnum tentait de contrôler le ballon mais se le faisait chiper proprement par Pacho qui déviait vers De Laet qui envoyait le ballon dans le but. Mais monsieur Boterberg estimait qu'il y avait faute sur le Norvégien et le VAR n'intervenait pas (34e).

Peu avant la pause, les Rouches réduisaient la mise sur un coup de pied arrêté. Zinckernagel trouvait la tête de Laifis qui remisait vers Alzate qui propulsait facilement le ballon au fond des filets (40e), 2-1. Mais juste après, l'Antwerp plantait une troisième rose avec un auto-but de Bokadi (42e), 3-1. Dans le temps additionnel de la première période, Bodart effectuait une parade décisive devant Muja (45e+1).

Ronny Deila faisait deux changements à la pause, Dragus et Ohio montaient au jeu pour Canak et Perica. Alors que le matricule 16 allait mieux, il se retrouvait réduit à dix après un deuxième jaune discutable de Cimirot après une faute sur Balikwisha qui le débordait (53e).

😬 | Le Standard de Liège comptabilise déjà 8️⃣ cartes rouges cette saison. 🟥 #ANTSTA pic.twitter.com/dGMtxG8Kev — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 22, 2023

La suite était évidemment très compliquée pour les Liégeois qui voyaient même Janssen louper une grosse occasion avec un tir trop croisé (66e) et un penalty non sifflé sur Stengs (69e).

À bout de souffle, le Standard subissait durant les dernières minutes de la rencontre et ne passait pas loin de la correction. Un centre d'Ekkelenkamp était dévié par Bokadi vers son but, mais Bodart repoussait cette fois le cuir (76e). Bataille enchaînait un contrôle-frappe malgré un angle réduit et voyait le ballon percuter le poteau de Bodart (82e). très bien servi par De Laet, Janssen allait de son doublé (87e), 4-1.

Avec cette victoire, l'Antwerp (45 points) confirme sa bonne forme et reste à quatre longueurs de l'Union. Le Standard reste sixième avec 34 points.

Antwerp : Butez, De Laet (Corbanie 90e), Pacho, Alderweireld, Bataille (Avila 90e), Ekkelenkamp, Vermeeren, Stengs, Muja (Nsimba 83e), Balikwisha (Fischer 83e), Janssen

Standard de Liège : Bodart, Cimirot, Bope, Laifis, Fossey (Melegoni 90e+1), Dønnum (Noubi 59e), Alzate (Calut 79e), Balikwisha, Canak (Dragus 46e), Zinckernagel, Perica (Ohio 46e)

Arbitre : Jan Boterberg

Avertissement : Janssen (45e+2), Stengs (69e), De Laet (71e) ; Cimirot (36e et 53e)

But : Janssen (8e et 87e), Muja (29e), Bokadi (CSC 42e) ; Alzate (40e)