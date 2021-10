"La France et l'Italie ont 22 joueurs du Top... pas nous"

Contre l'Italie, Kevin De Bruyne est monté au jeu, mais il n'a pu retourner la situation et donner la victoire à la Belgique pour la troisième place du Final Four de la Nations League. Le joueur de Manchester City est même laconique lorsqu'il parle de cette rencontre au micro de VTM.

"A certains moments du matchs, nous avons bien joué, comme contre la France. Aujourd'hui, nous avions d'autres joueurs, il y a une nouvelle génération qui arrive et c'est bien pour eux de jouer contre l'Italie et pas contre une équipe comme l'Estonie. Les jeunes joueurs ont répondu présent. Ils peuvent grandir en tant que joueur et cela fait grandir l'équipe".

Ca, c'était le côté calme de l'ancien joueur de Genk, la suite est plus fracassante: "Il ne faut pas oublier que nous ne sommes "que" la Belgique. Nous arrivons avec une nouvelle génération, et nous avons joué sans Eden ni Romelu. Nous devons nous montrer réalistes: l'Italie et la France ont 22 joueurs du top, pas nous".

De Bruyne a certainement dit tout haut ce que certains pensent tout bas.