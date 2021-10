De Ketelaere a ouvert son compteur: "Mais j'aurais préféré gagner la finale"

Le jeune Brugeois a fait une très bonne impression lors de son entrée contre l'Italie.

En un peu plus d'une demi-heure, Charles De Ketelaere a laissé une trace dans cette Ligue des Nations, et dans son histoire personnelle puisqu'il a marqué à Turin son tout premier but en tant que Diable Rouge. Après la rencontre, le jeune joueur de 20 ans est revenu sur ce but mais aussi sur le résultat final de la rencontre.

"D'un point de vue personnel, je suis heureux avec ce but", a déclaré De Ketelaere. "J'aurais quand même préféré remporter la finale de la Ligue des Nations. J'ai pu monter au jeu, et j'ai essayé d'utiliser mes qualités pour entrer directement dans mon match. A partir de ce moment-là, si je marque c'est juste génial. Mon but? J'ai vu que les jambes du gardien étaient écartées. Ces quelques jours auront été un bon apprentissage pour moi. J'ai tellement appris avec ces joueurs-là".

Le numéro 90 du Club sait aussi que l'Italie a été ultra efficace ce dimanche: "Nous avons encore concédé un penalty, nous devons tenter d'éviter cela. Nous avons eu aussi plusieurs occasions, plus qu'eux, mais nous n'avons marqué qu'une seule fois. L'Italie a été plus efficace."

Une efficacité que tout le monde connait, mais qui fait toujours aussi mal quand on en est la victime.