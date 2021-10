Martinez en veut à l'arbitre: "J'ai tout de suite remarqué qu'il faisait des erreurs"

Le coach fédéral n'a pas du tout apprécié la prestation de l'arbitre de la rencontre: cartons jaunes mal distribués, erreur sur le penalty: il ne mâche pas ses mots.

Un penalty contre la France, un autre contre l'Italie: Roberto Martinez n'a pas du tout apprécié ces deux évènements et estime même que celui contre l'Italie n'aurait pas dû être sifflé: "Je suis déçu de la façon avec laquelle nous avons concédé ces deux penalties, mais je me demande où va le football avec le VAR. Nous devons toujours avoir confiance en la décision des arbitres, mais contre la France il n'a pas sifflé mais le VAR est intervenu. Contre l'Italie si vous regardez les images on voit qu'il n'y a pas penalty mais le VAR n'intervient pas. C'est frustrant".

Sur la touche, on a pu voir que Roberto Martinez était très énervé contre le quatrième arbitre, surtout après la première carte jaune reçue par Vertonghen. Le Catalan s'en est expliqué: "Je trouve que la prestation de l'arbitre n'a pas été bonne. Dans ce genre de match, avec des supporters, il faut savoir contrôler ses émotions. J'ai tout de suite remarqué qu'il faisait des erreurs. Je trouve que les deux équipes n'ont pas reçu de cartons jaunes de la même façon. Et ce penalty....quand on a de l'expérience, on prend le temps de réfléchir avant de prendre une décision. Ici il a sifflé directement. Nous sommes dans la plus grande ligue du monde, elle mérite les meilleurs arbitres du monde et j'ai le sentiment que celui de ce soir n'était pas prêt pour ce niveau".

Chacun appréciera à sa juste valeur les déclarations de Roberto Martinez.