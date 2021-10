La statistique un peu maigre de Thibaut Courtois sur penalty

Thibaut Courtois a encaissé sur penalty face à la France et désormais face à l'Italie. En sélection, le portier des Diables n'a tout simplement ... jamais arrêté de penalty.

Certaines nations arrivent probablement aux tirs au but en sachant que leur dernier rempart sera à même d'être décisif et de sortir l'une ou l'autre tentative adverse. C'est bien sûr le cas de l'Italie, qui peut compter sur l'un des meilleurs du monde dans l'exercice - Gianluigi Donnarumma a stoppé 14 tirs au but sur les 40 sifflés contre lui (toujours avec Milan). Côté belge, par contre, on ne peut pas dire que Thibaut Courtois excelle.

Le portier du Real Madrid n'a en effet sorti que 8 tirs au but dans sa carrière, pour 55 au total tirés contre lui. Thibaut Courtois n'a jamais arrêté de penalty en sélection, en encaissant 8 (dont 2 dans cette phase finale de Ligue des Nations). À titre de comparaison, Simon Mignolet a arrêté 15 penalties sur 57, Koen Casteels 13 sur 40, Matz Sels 11 sur 45. Un point à travailler pour le Diable ?