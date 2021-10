Marco Verratti sait où il veut finir sa carrière

Marco Verratti est encore plutôt jeune, mais pense déjà à la fin de sa carrière et sait où il souhaite terminer.

Marco Verratti est au PSG depuis 2012 et visiblement, il s'y sent très bien. Le médian italien a ainsi confié à France Info qu'il aimerait terminer sa carrière au sein du club francilien. "Mes enfants sont nés ici. Quand tu as un peu plus de 18 ans, ce sont tes plus belles années et moi je les ai vécues ici. C'était incroyable. Je suis devenu un homme ici, j'y ai trouvé l'amour. Tout ce que j'ai vécu ici me laissera d'incroyables souvenirs", déclare Verratti.

L'ancien de Pescara n'exclut cependant pas de retourner vivre dans sa ville natale. "Oui, je retournerai à Pescara. Après tant d'années dans une grande ville, tu retournes chez toi pour les amis, la famille. Et puis, il y a la mer, les montagnes", explique Marco Verratti. Mais pas de retour en Italie pour y jouer, donc ...