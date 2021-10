Courtois énervé : "Ce match, c'était pour rapporter de l'argent à l'UEFA"

Peu motivé à affronter l'Italie, Thibaut Courtois a répété après la rencontre à quel point ce match l'intéressait peu, s'en prenant directement à l'UEFA.

Après la défaite (2-1) face à l'Italie, Thibaut Courtois n'a pas caché son agacement par rapport à un match qu'il percevait comme "inutile". Le portier du Real Madrid s'est exprimé au micro de Sky Sports à ce sujet : "Ce match, c'était un match pour l'argent, il faut être honnête à ce sujet. Nous le jouons uniquement parce que ça rapporte plus d'argent à l'UEFA", estime Courtois.

L'UEFA ne se préoccupe que de se remplir les poches

"Regardez à quel point les équipes avaient changé leur onze de base. Si nous disputions la finale, ça n'aurait pas été pareil", continue-t-il, avec un peu de mauvaise foi vu le peu de changements effectués par Roberto Martinez (8 titulaires reconduits sur 11). "Cela montre juste que nous jouons trop de matchs. Ils s'étaient opposés à la Super League mais ce n'est pas parce qu'ils se préoccupent des joueurs, juste de leurs poches", assène le Diable Rouge.

Inévitablement, le projet de Mondial tous les deux ans, souhaité par la FIFA, ne fait pas plaisir à Courtois non plus. "On ne demande pas leur avis aux joueurs et c'est une mauvaise chose. Maintenant on entend parler d'un Euro ou d'un Mondial tous les ans. L'année prochaine, nous jouerons le Mondial en novembre, puis nous jouerons jusqu'en juin. Quand est-ce qu'on se repose ? Jamais", regrette-t-il. "Les joueurs vont se blesser encore et encore. Nous ne sommes pas des robots ! Personne ne se soucie de nous. Trois semaines de repos, ce n'est pas assez pour performer 12 mois au plus haut niveau".