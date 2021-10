Castagne veut voir du changement: "Il faut maintenant battre ces équipes-là"

L'ancien joueur de l'Atalanta est déçu d'avoir commis la faute sur le penalty et d'avoir une nouvelle fois perdu contre une grande nation.

Titulaire avec les Diables, le latéral de Leicester a livré une rencontre appliquée et a été décisif défensivement à plusieurs reprises, même s'il est à l'origine du penalty en seconde période. Au micro de RTL Sport, il a analysé la rencontre.

"C'est dommage d'encaisser aussi vite en début de deuxième mi-temps. Jusque-là, on jouait plutôt bien. Ensuite, sur le penalty, je dois peut-être m'abstenir d'aller au contact. On a eu des occasions pour revenir mais on a manqué d'un peu de réussite".

Un peu à la manière de Kevin De Bruyne, Castagne a ensuite mis le doigt où ça fait mal: "Après, c'est bien d'avoir la mentalité mais il faut maintenant commencer à réussir des résultats contre ces équipes-là. Il nous manque toujours un petit quelque-chose et il va falloir travailler pour éviter que ça se reproduise encore. Le point positif, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas arrêté de jouer comme jeudi dernier. A nous de tout donner pour être meilleurs dans treize mois, à la coupe du monde."

Avec quels joueurs et quel coach? Réponse dans les prochaines semaines.